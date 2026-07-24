'타격감 회복' 김하성 복귀 초임박! '마이너 강등은 누구?' ATL 로스터 경쟁 치열…신예 자비스의 맹활약 '경계 대상'

애틀랜타 브레이브스의 김하성. AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]김하성을 대신해서 애틀랜타 브레이브스의 유격수 자리를 맡고 있는 짐 자비스의 활약이 대단하다. 다만 아직까지는 김하성의 복귀가 자비스의 자리를 위협할 수 있다는 평가가 나온다.

Advertisement

HTHB는 23일(한국시각) '이날 자비스와 브루어 힉클렌은 8회에 각각 2루타를 때려내며 애틀랜타가 샌디에이고 파드리스를 상대로 꼭 필요했던 승리를 거두는 데 힘을 보탰다'며 '두 선수는 애틀랜타에 합류한 이후 팀에 활력을 불어넣는 존재가 됐다'고 보도했다.

짐 자비스. AFP연합뉴스

특히 자비스는 눈에 띄는 발전을 보여주고 있다. 당분간 주전 유격수 자리를 뺏길 이유가 없을 정도로 맹활약 중이다. 그러나 자비스와 힉클렌 모두 방심하면 안된다는게 매체의 주장이다. 로날드 아쿠냐 주니어와 김하성의 복귀가 임박했다는 소식이 들려오기 때문이다.

애틀랜타는 로날드 아쿠냐 주니어의 복귀를 한사코 기다려왔다. 아쿠냐는 최근 3경기 연속으로 재활 경기에 출전하며 회복을 거의 끝낸 모습이다. 이어 김하성의 복귀가 예상된다. 물론 아쿠냐만큼 좋은 상황은 아니다. 아쿠냐는 돌아오자마자 자신의 자리를 차지할 가능성이 크지만, 김하성은 분발해야 한다. 이번 시즌 타격에서 부진이 심각했기 때문이다. 다행인 것은 트리플A에서 꾸준하게 강한 타구를 만들어내고 있다는 점이다.

Advertisement

매체는 '만약 아쿠냐 주니어와 김하성이 이번 주말 복귀한다면, 앞서 언급한 자비스와 힉클렌이 그 변화의 영향을 가장 크게 받을 가능성이 있다'며 '물론 자비스와 힉클렌이 반드시 이동의 대상이 된다는 보장은 없다'고 설명했다. 이어 '하지만 최소한 두 선수의 출전 시간은 줄어들 가능성이 크다'고 덧붙였다.

Advertisement

호르헤 마테오와 도미닉 스미스, 그리고 일라이 화이트 역시 아쿠냐와 김하성이 복귀할 경우 26인 로스터에서 자리를 잃을 위기에 처한 선수들이다. 특히 자비스와 힉클렌이 주어진 기회에서 계속 좋은 활약을 펼치고 있다는 점이 변수다. 결국 이런 상황에서는 마이너리그 옵션이 남아 있는 선수들이 로스터 경쟁에서 희생되는 경우가 많다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com