"승리 관심없다" 타구맞고 쓰러졌는데, 벌떡 일어나 92.3% 달성, '무패요정' 웃게한 두가지 성과

23일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 4회 삼성 선발 양창섭이 키움 안치홍의 강습타구에 맞았다. 그라운드에 쓰러진 양창섭. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

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[고척=스포츠조선 정현석 기자]쓰러져도 다시 일어서는 오뚝이 같았다.

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삼성 라이온즈 '무패 투수' 양창섭이 악재 속에서도 눈부신 무실점 호투로 또 한번 팀 승리를 이끌었다. 타선 지원 불발로 비록 시즌 9승(무패)은 무산됐지만, 또 한번 '등판=승리' 공식을 이어갔다.

양창섭이 선발 등판했던 13번의 경기에서 삼성은 무려 12번을 이겼다. 팀 패배는 단 1번 뿐. 팀 승률은 무려 92.3%에 달한다. 단연 팀 내 선발 중 1위다.

양창섭은 23일 고척 스카이돔에서 열린 키움 히어로즈전에 후반기 두번째 선발 등판, 6이닝 6안타 무4사구 2탈삼진 무실점 역투로 3대1 승리를 이끌었다. 양창섭의 역투 속에 삼성은 전날 아쉬운 패배를 딛고 키움전 위닝시리즈에 성공했다.

23일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 4회 삼성 선발 양창섭이 키움 안치홍의 강습타구에 맞았다. 그라운드에 쓰러지고 있는 양창섭. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

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양창섭은 공격적인 피칭으로 키움타자들의 배트를 빠르게 이끌어내며 순항을 이어갔다.

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1-0으로 앞선 4회말에 고비가 찾아왔다.

선두 데이비슨에게 안타를 허용한 뒤 히우라에게 계획대로 투심으로 땅볼을 유도했지만 타구가 느려 병살에는 실패. 전날까지 이틀 연속 홈런의 주인공 김웅빈까지 2루 파울플라이로 2사 1루.

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안치홍의 직선타가 양창섭의 오른쪽 허벅지 옆쪽을 강타했다. 굴절된 공을 2루수가 1루에 뿌렸지만 세이프.

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양창섭은 고통스러운듯 한동안 그라운드에 누워 있었다. 트레이너가 몸 상태를 살폈고, 끝내 오뚝이 처럼 일어선 양창섭은 연습투수 후 아무 일 없었다는 듯 피칭을 이어갔다.

하지만 이닝은 금세 끝나지 않았다. 임병욱에게 2루쪽 느린 땅볼을 유도했는데, 1루수 디아즈가 넓은 수비범위를 자랑하며 처리하다가 1루에서 세이프. 내야안타로 기록됐지만, 2루수가 잡았다면 아웃시킬 수도 있었던 아쉬운 장면이었다.

23일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 4회 삼성 선발 양창섭이 키움 안치홍의 강습타구에 맞았다. 부상 체크 후 안도의 한숨을 내쉬고 있는 양창섭. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

23일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 양창섭. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

무언가 찜찜한 느낌 속에 길게 이어진 2사 만루 위기. 여기서도 양창섭은 무너지지 않았다. 김동헌에게 144㎞ 투심으로 3루땅볼을 유도하며 절체절명의 위기에서 벗어났다.

경쾌한 템포로 5,6회를 마치며 1점 차 살얼음판 리드를 지킨 양창섭은 7회부터 불펜에 마운드를 넘겼다.

타구사고에 수비와 타선 도움도 받지 못했던 경기. 하지만 양창섭은 흔들리지 않았다. 삼성의 토종 에이스라고 불리기에 충분한 시즌 4번째 퀄리티스타트였다.

양창섭은 경기 후 "(강)민호 형이 4회 이후에 오늘 투심이 좋으니 직구보다 투심을 써보자고 하셨고 그 부분이 통해서 좋은 결과가 있었다고 생각한다"며 호투의 공을 포수에게 돌렸다.

그는 "승리투수에 대한 욕심이 없기 때문에 오늘 승리투수가 되지 못한 것에 대한 아쉬움은 전혀 없다"며 "그보다 오늘 6이닝 소화한 점이 만족스럽고 선발 등판할 때 팀이 승리하여 기쁠 뿐"이라고 진심을 전했다.

양창섭은 "남은 시즌 끝까지 열심히 하는 모습과 좋은 경기력 보일 수 있도록 노력하겠다"며 듬직한 약속으로 마무리 했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com