"(강)백호 형 부러웠는데" 3000만원 짜리 홈런 쳤다…'MVP 불발' 보상 이렇게 받나, "아버지 드리려고요"

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 3회초 1사 1루 문현빈이 우월 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 3회초 1사 1루 문현빈이 우월 2점홈런을 치고 타구를 바라보고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

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[광주=스포츠조선 이종서 기자] 말 그대로 '값진' 홈런이 나왔다.

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문현빈(22·한화 이글스)은 23일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와의 원정경기에서 3번타자 겸 중견수로 선발 출전해 4타수 1안타(1홈런) 2타점 1득점으로 활약했다.

1-0으로 앞선 3회초 1사 1루에서 홈런이 터졌다. KIA 선발투수 시라카와 케이쇼를 상대한 문현빈은 3B1S로 유리한 볼카운트에서 5구째 들어온 146㎞ 직구를 받아쳤다. 타구는 우측 담장을 그대로 넘어갔다. 문현빈의 시즌 10호 홈런. 6월10일 KIA전 이후 43일 만이었다. 이 홈런으로 문현빈은 2년 연속 두 자릿수 홈런을 달성했다.

문현빈의 홈런을 앞세운 한화는 9대3으로 이날 경기를 잡았다. 2연승을 달리며 시즌 전적 42승3무44패가 됐다.

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경기를 마친 뒤 문현빈은 "크게 의식하지는 않았지만 아홉수를 깨서 기쁘다. 그리고 그 홈런이 팀의 연승에 보탬이 된 것 같아 더욱 기쁘다"라며 "3B1S 배팅 찬스여서 직구를 놓치지 말자는 생각으로 기다리고 있었는데 마침 직구가 들어와 좋은 타구로 이어졌다"고 했다.

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이 홈런으로 문현빈은 또 하나의 행운을 얻었다. 광주 기아챔피언스필드 우측 외야에는 KIA 자동차 구조물이 있다. 홈런 타구가 이 구조물을 맞히면 친 타자에게 해당 자동차가 지급된다. 현재는 셀토스가 전시돼 있다. 지급될 모델은 약 3000만원 상당이다.

문현빈은 홈런으로 이 구조물을 정확하게 맞혔다. 자동차를 받게 된 문현빈은 "맞혀보고 싶었다. (강)백호 형이 맞혔을 때 부러웠었는데 기분 좋다"고 했다.

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 3회초 1사 1루 문현빈이 우월 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

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문현빈은 지난 11일 열린 올스타전에서 4안타를 쳤지만, 같은 팀 허인서에게 밀려 미스터올스타(MVP)를 받지 못했다. 올 시즌 상금은 2000만원으로 지난해보다 1000만원이 더 올랐다.

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문현빈은 "(허)인서 형은 미스터 올스타 놓친 걸 이렇게 받는거라 말해주더라"고 웃으며 "일단 차는 아버지를 드릴까 생각 중"이라고 했다.

한화는 24일부터 LG 트윈스와 홈 3연전을 한다. 문현빈은 "위닝시리즈를 하고 대전으로 이동하는데 연승을 더 오래 해서 가을야구에 꼭 나갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 각오를 다졌다.

광주=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com