"혹시 비 소식 없나?" 최강 선발 페덱이긴 한데 마무리가 없다… 연장 혈투 소모전 삼성, 이틀 푹 쉰 두산전 현실 고민

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 선발 투구하는 삼성 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

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[스포츠조선 정현석 기자]1위 삼성 라이온즈가 주말 잠실 원정에서 두산 베어스를 상대로 '불균형 매치'를 치른다.

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24일 첫 경기에 최강 외국인 에이스 페덱을 선봉으로 내세우지만, 주중 키움전 혈투 속 불펜 소진과 타선 침체 사이클이 박진만 감독의 머리를 아프게 하고 있다.

삼성은 24일부터 잠실구장에서 두산과의 주말 3연전에 돌입한다.

이번 3연전은 일찌감치 큰 화제를 모았다. 삼성이 '크리스 페덱-원태인-오스틴 보스'로 이어지는 '리그 최강' 원투스리 펀치를 연달아 출격시킬 예정이기 때문. 두산 팬들 사이에서 "하필 왜 우리 경기 때 삼총사가 다 나오냐"는 볼멘소리가 나왔을 정도다.

21일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 첫 번째 경기. 투구하고 있는 삼성 김재윤. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.21/

그러나 정작 뚜껑을 열기 전, 흐름이 묘하게 바뀌었다. 삼성이 주중 고척 키움전에서 소모전을 치른 반면, 두산은 '수원 진흙탕 그라운드' 탓에 이틀을 푹 쉬며 에너지를 비축했다.

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삼성은 23일 키움과 연장 11회까지 가는 접전 끝에 3대1 신승을 거뒀지만, 불펜 소모가 컸다. 특히 마무리 김재윤이 9회말 1사 만루 절체절명의 위기에 등판, 11회까지 2⅔이닝 동안 29구를 뿌리는 투혼을 발휘했다. 삼성 입단 후 개인 최다 이닝 투구. 많은 투구수로 인해 김재윤은 24일 두산전 등판이 불가능하다. 필승조가 전반적으로 지친 상황에서 마무리가 빠진 채 3연전 첫 경기를 치러야 할 판이다. 페덱의 호투로 리드를 잡아도 끝까지 마음 졸이는 경기가 될 가능성이 있다.

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타선 역시 고민거리다. 삼성 타선은 고척 3연전 중 22일, 23일 이틀 연속 9개의 잔루를 남기는 등 해결사 부재로 답답한 흐름을 이어갔다.

'오후 비 예보'마저 거의 사라지면서 삼성은 휴식 없이 정면 승부를 피하기 힘들어졌다.

5일 서울 고척스카이돔에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기. 두산 선발 투수 최민석이 힘차게 투구하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.5/

반면 상대 두산 선수단은 '완전 충전' 상태다.

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두산은 수원 KT위즈파크에서 열릴 예정이었던 22일과 23일 KT전이 비로 인한 수원 흙사태 여파 속 이틀 연속 휴식을 취했다. 야수진과 불펜진 모두 이틀간 푹 쉬며 힘을 최대치로 끌어올렸다.

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우천 취소 덕분에 두산 역시 최강 원투쓰리 펀치로 맞불을 놓을 수 있게 됐다. 경기 우천 취소로 선발 순연이 이어지면서 두산은 '최민석-잭로그-곽빈'이라는 최상급 선발진을 차례로 가동할 전망.

다승 공동 1위(9승)이자 리그 전체 평균자책점 1위인 '전반기 최고 히트상품' 최민석이 첫날 선봉으로 나서며, 삼성에 강했던 '좌승사자' 잭로그(올 시즌 삼성전 1승 ERA 3.50), 그리고 다승 공동 4위(8승) 및 탈삼진 1위 에이스 곽빈이 뒤를 잇는다. 페덱 원태인 보스를 앞세운 삼성 선발진과 비교해도 기 싸움에서 전혀 밀릴 게 없는 화려한 라인업이다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 주말 3연전 첫 번째 경기. 투구하고 있는 두산 이영하. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.26/

두산은 마운드가 강한 팀이다. 유일한 3점 대 팀 평균자책점(3.84)로 1위를 달리고 있다. 삼성이 4.07로 2위를 달리고 있다. 두산은 선발 평균자책점도 3.59로 1위다.

불펜 평균자책점만 삼성이 3.69로 2위 두산(4.21)에 앞서 있지만, 소모전으로 인해 불펜 우위를 활용하기 힘들어졌다.

불펜 지친 기색이 역력한 1위 삼성과 이틀을 푹 쉬고 최강 선발진으로 총력전으로 맞설 5위 두산. 주말 잠실벌을 뜨겁게 달굴 '핵폭탄급' 매치업에서 과연 누가 웃게 될까.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com