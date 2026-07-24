한화에서는 자리 없었는데, KIA는 기회의 땅...하주석, 유격수일까 2루수일까

5일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 2회 한화 하주석이 득점 후 3루 주자를 향해 멈추라는 사인을 보내고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.05/

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[스포츠조선 김용 기자] 유격수일까, 2루수일까.

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한화 이글스에서는 자리가 없는 듯 보였다. 그런데 KIA 타이거즈 유니폼을 입는다고 하니, 어디서 뛸 지 궁금해지는 '반전'이 일어나게 됐다.

KIA와 한화는 23일 맞대결을 마친 후 전격 트레이드를 발표했다. KIA에서 투수 이형범이 한화로 가고, 한화에서는 내야수 하주석이 오는 1대1 트레이드.

단연 하주석에게 눈길이 쏠린다. 반전에 반전을 보여준 선수였는데, 트레이드 중심에까지 섰다.

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고교 시절 초대형 유격수 유망주로 인정받으며 2012년 1라운드 1순위로 한화 지명을 받았다. 하지만 기대만큼 성장하지 못했고, 한화의 '암흑기' 시절 주장까지 역임했지만 야구보다 그 외 구설로 홍역을 치르는 경우가 많았다.

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최악의 정점은 FA였다. 생애 첫 FA 자격을 얻어 신청까지 했지만, 어느 팀도 하주석에게 손을 내밀지 않아 '미아' 위기에 처했다. '의리의 한화'가 1년 1억1000만원에 그를 품었다.

여기서 또 반전. 처음에는 전력 외였다. 하지만 절치부심한 하주석은 한 번 잡은 기회를 놓치지 않았고 지난 시즌 없어서는 안 될 선수가 됐다. 95경기 타율 2할9푼7리. 팀의 한국시리즈 진출에 있어 혁혁한 공을 세웠다. 이를 인정받아 FA 때보다 후한 2억원의 연봉에 재계약을 맺었다. 경사는 또 있었다. 오랜 기간 만나온 한화 김연정 치어리더와 결혼까지 한 것이다.

6일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 하주석, 황영묵이 수비 훈련을 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.06/

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하지만 기쁨은 잠시. 올시즌 역시 치열한 경쟁에 놓은 하주석은 3루에서 결정적 주루 실수로 김경문 감독의 눈밖에 났고, 2군에 내려간 뒤 돌아오지 못했다. 그 타이밍에 맞춰 기회를 잡은 이도윤이 공-수 맹활약 하며 주전 2루수로 도약하니, 하주석을 콜업할 이유가 사라지고 만 것이다.

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그런 가운데 또 반전. 하주석에게는 기회다. 한화에서는 FA로 모셔운 심우준이 유격수 자리를 굳건히 지키고 있다. 2루도 위에서 언급한 이도윤이 있고, 양 포지션을 백업할 수 있는 황영묵이 버티고 있었다. 여기에 2루 자원 정은원까지 군에서 전역하고 돌아왔다.

하지만 KIA는 당장 하주석에게 기회의 땅이 될 수 있다. KIA는 아시아쿼터 데일 실패 후 마땅한 주전 유격수가 없다. 박민이 잘해주다 부상으로 이탈했다. 최근에는 김규성이 뛰고 있지만 공-수 양면에서 살짝 아쉽다. 2루는 터줏대감 김선빈이 있으나, 세월의 흐름을 체감하고 있다. 수비 반경이 갈수록 좁아지는 가운데, 올해는 타격에서도 강점을 발휘하지 못 하고 있다.

당장 KIA는 대타감도 부족하다. 하주석이 찬스에서 정확한 컨택트 능력을 발휘해준다면, 활용도가 높아질 수 있다.

하주석도 어깨는 여전하지만, 발이 느린 편이라 내야 수비 반경이 넓지 않다. 결국은 방망이로 승부를 봐야 한다. 어차피 포지션 경쟁자들이 수비에서 압도적인 게 아니라면, 타격에서 존재감을 발휘하면 주전을 꿰차는 것도 불가능은 아니다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com