득점 꼴찌도 문제인데... ERA 7.58 선발도 잘한게 없다. 유일한 QS 제로팀. 단체 무기력 LG 원정에서 활력찾을까

23일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. 7연패에 빠진 LG 선수들이 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.23/

23일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. 8회말 1사 만루 LG 오지환이 병살타 직후 자책하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.23/

23일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. 8회말 1사 만루 LG 문정빈이 몸에 맞는 볼로 출루하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.23/

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[스포츠조선 권인하 기자]7연패. 그 누구도 상상하지 못했던 LG 트윈스의 후반기다.

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삼성 라이온즈와 전반기 최종전서 패하며 승차없는 2위가 된 LG는 후반기 시작하자마자 KT 위즈에 4연패, NC 다이노스에 2연패를 했다.

전반기에 1위를 달렸던 LG인데 2위에 이어 3위로 떨어졌고, 이제 1위 삼성과 4게임차, 2위 KT와는 1.5게임차로 내려왔다. 4위 KIA 타이거즈와는 3게임차.

후반기 들어 투-타 모두 무기력하다.

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팀타율 2할4푼8리로 전체 9위, 경기당 2.8득점으로 꼴찌다. 평균자책점도 6.00으로 꼴찌. 즉 점수를 내지도 못하고 점수도 많이 내주고 있다는 의미다. 당연히 질 수밖에 없다.

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23일 NC전도 아쉬웠다. 가장 많은 5득점을 했지만 5대7로 졌다. 1점을 먼저 내줬지만 신민재의 2타점 적시타로 역전했지만 선발 웰스가 5회초 대거 5점을 내주며 다시 역전. 5회말

오지환의 2타점 적시타로 4-6, 2점차로 붙었고 1사 2,3루까지 만들었는데 또 후속타가 터지지 않았다. 4-7에서 8회말 결정적인 찬스를 또 날렸다. 1사 만루서 밀어내기 사구로 5-7, 다시 2점차로 붙었지만 오지환의 안타성 타구가 2루수 김한별의 호수비에 막혀 오히려 병살타가 되고 말았다.

23일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. 5회초 2사 2,3루 NC 블레인에게 스리런포를 허용한 LG 선발 웰스. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.23/

23일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. LG 염경엽 감독이 생각에 잠겨 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.23/

23일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. 2회초 1사 3루 NC 김휘집 중견수 뜬공 때 홈을 노리던 박건우가 LG 포수 이주헌에게 태그 당하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.23/

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후반기 6경기의 득점권 타율이 1할3푼7리로 여전히 찬스에서 답답함이 이어지고 있는 상황.

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타선도 문제지만 선발 싸움이 되지 않는것 역시 문제였다. 후반기 6경기에서 단 한번도 선발 투수가 승리 투수 요건을 갖추지 못했고 오히려 모두 패전 위기에서 내려왔다. 6패중 5패가 선발 투수의 패전이었다.

타선이 터지지 않았으니 그랬을 수도 있겠지만 선발이 확실하게 경기를 막아준 적이 없었다. 유일하게 후반기에 퀄리티스타트가 없는 팀이다. 후반기 선발 평균자책점이 7.58로 전체 꼴찌다. 9위 롯데가 5.40이니 LG 선발들의 부진이 얼마나 심한지 알 수 있다.

경기 후반에 접전을 펼친 적이 거의 없었다. 따라가다가 지치는 경기가 대부분.

LG의 올시즌 승리 공식은 선발이 버텨주면서 타선이 어느 정도 점수를 뽑아 리드를 잡으면 필승조가 나와 막고 마무리 손주영이 어떻게든 승리를 지켜주는 것이었다. 그 공식이 단 한번도 제대로 된 적이 없다.

LG는 이제 잠실을 떠나 대전에서 한화 이글스를 만난다. 달라진 환경이 분위기를 바꿀 수도 있다. LG 선발은 임찬규다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com