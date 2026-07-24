'선발로 써야지, 대타론 감떨어져'…송성문, 2G연속 대타 삼진→SD, ATL에 5대6 패

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[스포츠조선 고재완 기자] 3안타 맹타의 기억이 너무 일찍 식어버린 것일까.

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샌디에이고 파드리스 송성문(30)이 이틀 연속 9회 대타 카드로 마운드에 올랐으나 상대 마무리 투수의 벽에 가로막혀 고개를 숙였다. 팀 역시 이틀 연속 1점 차의 쓰라린 패배를 당하며 포스트시즌 진출 전선에 경고등이 켜졌다.

송성문은 24일(한국 시각) 미국 조지아주 컴벌랜드 트루이스트 파크에서 열린 애틀랜타 브레이브스와의 원정 경기에 팀이 5-6으로 뒤진 9회초 대타로 출전했으나 헛스윙 삼진으로 물러났다. 이로써 송성문의 시즌 타율은 종전 2할2푼8리에서 2할2푼6리(OPS 0.622)로 소폭 하락했다.

샌디에이고 벤치는 5-6으로 1점 뒤진 9회초 마지막 공격에서 반전을 노렸다. 선두타자 프레디 퍼민 대신 송성문을 대타 카드로 지목했다. 상대는 애틀랜타의 독보적인 마무리 라이젤 이글레시아스였다.

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타석에 들어선 송성문은 초구 체인지업을 침착하게 골라내며 볼카운트를 유리하게 이끄는 듯했다. 그러나 이후 이글레시아스의 예리한 구위에 밀리며 연속 스트라이크를 허용, 1B2S의 불리한 카운트에 몰렸다. 결국 5구째 87.8마일(약 141㎞) 바깥쪽 하단으로 떨어지는 체인지업에 방망이가 따라 나갔고, 헛스윙 삼진으로 돌아서며 아쉬움을 삼켰다.

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지난 20일 캔자스시티 로열스전에서 대타로 나와 3타수 3안타 2타점 2득점이라는 '인생 경기'를 펼쳤던 송성문은, 이후 이틀 연속 9회 대타로 출전했으나 안타를 추가하지 못하며 3경기 연속 침묵을 이어가게 됐다.

한편 KBO리그 NC 다이노스의 에이스 출신인 카일 하트는 이날 샌디에이고의 오프너로 마운드에 올라 1이닝 1탈삼진 무실점으로 깔끔한 투구를 선보였다. 하지만 팀은 5대6으로 패해 내셔널리그 서부지구 3위에 머물렀다. 2위 애리조나 다이아몬드백스와의 격차도 3.5경기 차로 벌어졌다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com