"매일 밤 방출될까 두려워 잠 못 들었다"…조원빈, 유망주 지위 잃을 뻔했다 부활하게된 계기

사진출처=조원빈 인스타그램

사진출처=조원빈 인스타그램

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 고재완 기자] "내일이 내 프로 야구선수 인생의 마지막 날이 될지도 모른다는 생각이 밤마다 머릿속을 떠나지 않았다."

Advertisement

2022년 세인트루이스 카디널스와 계약하며 미국행을 택했던조원빈(23·스프링필드 카디널스)이 방출 공포를 딛고 화려하게 부활했다. 마이너리그 무대에서 유망주 지위를 잃어버릴 위기까지 몰렸던 그가 지독한 노력과 멘탈 개조 끝에 더블A 무대를 폭격하며 자신의 존재감을 메이저리그 전체에 각인시키고 있다.

미국 현지 매체 'STL 스포츠 페이지'는 22일(한국 시각) 조원빈과의 인터뷰를 전하며, 그가 어떻게 마이너리그의 절망을 뚫고 다시 세인트루이스 최고의 유망주로 올라섰는지 집중 조명했다.

조원빈은 2022년 KBO리그 신인 드래프트를 포기하고 18세의 어린 나이에 미국행을 감행했다. 하지만 미국에서의 삶은 결코 탄탄대로가 아니었다. 언어와 문화 장벽은 물론, 자신보다 훨씬 강하고 빠른 미국 선수들과의 기량 차이에 절망을 느끼기도 했다.

Advertisement

조원빈은 "첫 스프링캠프 때 동료들과 배팅 훈련을 하는데 나보다 훨씬 힘도 세고 공도 잘 쳤다. '내가 여기 오지 말았어야 했나, 주전으로 뛰려면 훨씬 더 노력해야겠구나' 싶었다. 매일 아침 야구장에 가기 싫을 정도로 미래가 두려웠다. 하이 싱글A(피오리아)에서 2년을 보냈는데, 성적을 내지 못하면 구단이 나를 10년 동안 품어주지 않는다는 걸 잘 알고 있었다"고 말했다.

Advertisement

2024년 피오리아 시절, 조원빈은 374타수 동안 타율 2할2푼7리, 134삼진에 그치며 심각한 침체에 빠졌다. 당시 세인트루이스 특보였던 맷 슬레이터(현 양키스 국제스카우트 임원)는 "조원빈이 유망주 지위를 완전히 잃어버릴 위기까지 몰렸었다"고 되돌아봤다.

방출 위기 속에서 조원빈을 일으켜 세운 결정적인 계기는 '시력 교정'이었다. 조원빈은 야간 경기 때 타석에서 공이 잘 보이지 않고 외야 수비 때 뜬공을 놓치는 일이 잦아지자, 2024시즌이 끝난 뒤 평생 끼지 않던 콘택트렌즈를 착용하기 시작했다. 이 작지만 큰 변화가 타석에서의 공 선구안을 완전히 바꿔놓았다.

사진출처=조원빈 인스타그램

사진출처=조원빈 인스타그램

Advertisement

필드 밖에서의 적응도 빛을 발했다. 유튜브와 영화, 동료들과의 대화를 통해 영어를 익히며 팀 동료들과 완벽하게 융화됐다. 특히 단짝 친구인 동료 트래비스 허니맨의 롱아일랜드 집에 초대받아 이탈리아계 할머니가 해주는 요리를 폭풍 흡입하며 30파운드(약 13.6kg)의 근육량을 늘리는 등 신체 개조에도 성공했다.

Advertisement

허니맨은 "조원빈은 마치 대학에서 3년을 보낸 것처럼 성장했다. 그는 최고의 동료이자 내 형제다. 조원빈이 가진 재능은 늘 엄청났다. 올해 그 재능이 드디어 폭발하고 있다"라고 말했다.

그리고 지독하게 자신을 몰아붙인 결과는 성적으로 증명됐다. 지난 6월 더블A 스프링필드로 승격한 조원빈은 더블A 첫 12경기에서 무려 9개의 홈런을 터뜨리는 가공할 장타력을 선보였다.

조원빈은 올 시즌 253타수 동안 17개의 아치를 그렸는데, 이는 그가 지난 3년간 1,157타수 동안 때려낸 통산 홈런 수(17개)와 맞먹는 수치다.

조원빈은 "가장 큰 문제는 잘 될 때는 뜨겁지만 안 될 때는 너무 차갑게 식어버리는 기복이었다. 일희일비하지 않고 매일 같은 집중력으로 나만의 루틴을 지키려고 노력했다. 나 스스로가 더 높은 단계로 갈 자격이 있다는 것을 증명해야 했다"고 설명했다.

조원빈은 올 겨울 룰5 드래프트 지명을 막기 위한 세인트루이스의 40인 로스터 승격 0순위 후보로 다시 부상했다. 스프링필드 패트릭 앤더슨 감독은 "조원빈의 꾸준한 루틴과 헌신적인 노력이 만들어낸 결과"라며 엄지를 세웠다.

오는 8월에는 미국 진출 후 처음으로 한국에 계신 부모님이 직접 미국을 찾아 아들의 더블A 경기를 관람할 예정이다.

'오늘이 내 마지막 날일까' 두려워하며 잠 못 이루던 18세의 어린 소년에서 자신감을 완전히 회복한 조원빈은 "이제는 밤에 잠이 안 오더라도 방출 걱정 때문이 아니라, 경기가 너무 기대되고 설레서 잠을 설치곤 한다. 이제 나는 내가 어떤 유형의 선수인지, 빅리그로 가기 위해 무엇을 해야 하는지 명확히 알고 있다"고 자신감 넘치게 웃었다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com