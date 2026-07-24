'오타니가 떠올랐다'…왕옌청이 광주 그라운드에 고개 숙인 이유

[광주=스포츠조선 허상욱 기자] 한화 이글스 왕옌청이 마운드 위에서도, 마운드 밖에서도 존재감을 뽐냈다.
23일 광주 KIA 챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와의 원정 경기. 왕옌청은 이날 선발로 마운드에 올라 7이닝 5피안타 2실점 탈삼진 7개의 역투를 펼치며 한화의 9-3 완승을 이끌었다. 시즌 8승(4패), 에이스다운 면모를 다시 한번 입증한 순간이었다.
그런데 이날 팬들의 시선을 사로잡은 건 마운드 위 왕옌청만이 아니었다.
경기가 끝난 뒤 그라운드로 나온 왕옌청은 동료들과 하이파이브를 나누며 승리의 기쁨을 만끽했다. 그리고 광주까지 발걸음을 한 한화 원정 팬들을 향해 모자를 벗고 깊은 감사 인사를 전했다. 여기까지는 흔히 볼 수 있는 장면이었다.
이어진 행동이 달랐다. 왕옌청은 상대팀 KIA의 그라운드를 향해서도 허리를 깊이 숙여 묵묵히 예를 표했다. 자신이 공을 뿌리며 누빈 마운드, 그리고 오늘 이긴 상대를 향한 배려였다.
이 장면은 많은 이들에게 한 남자를 떠올리게 했다. 바로 오타니 쇼헤이다.
2026 WBC 한일전, 일본이 한국을 8-6으로 꺾은 직후 오타니는 환호하는 동료들 사이에서 잠시 시선을 한국 더그아웃으로 돌렸다. 길지 않은, 그러나 분명한 목례였다. 승자의 여유이기도 했지만 그 안엔 패자를 향한 진심 어린 배려가 담겨 있었다. 그 장면 하나로 오타니는 경기 밖에서도 전 세계 팬들의 마음을 얻었다.
왕옌청의 그 짧은 인사도 같은 결이었다. 이겼기에 할 수 있는 여유, 그러나 그보다 먼저 오늘의 맞수와 함께한 그라운드에 대한 존중. 말 한마디 없이도 품격은 충분히 전해졌다.
한화는 이날 승리로 2연승 행진을 이어갔다. 승리보다 오래 기억될 장면이었다.