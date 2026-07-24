'오타니가 떠올랐다'…왕옌청이 광주 그라운드에 고개 숙인 이유

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화가 9대3으로 승리하며 2연승을 달렸다. 승리투수가 된 왕옌청이 원정 팬들에게 인사를 한 후 그라운드를 향해 인사하고 있다. 광주=허상욱 기자

7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 한국이 일본에 6대8로 패했다. 승리한 일본의 오타니가 한국 더그아웃을 향해 인사하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자

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[광주=스포츠조선 허상욱 기자] 한화 이글스 왕옌청이 마운드 위에서도, 마운드 밖에서도 존재감을 뽐냈다.

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23일 광주 KIA 챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와의 원정 경기. 왕옌청은 이날 선발로 마운드에 올라 7이닝 5피안타 2실점 탈삼진 7개의 역투를 펼치며 한화의 9-3 완승을 이끌었다. 시즌 8승(4패), 에이스다운 면모를 다시 한번 입증한 순간이었다.

그런데 이날 팬들의 시선을 사로잡은 건 마운드 위 왕옌청만이 아니었다.

경기가 끝난 뒤 그라운드로 나온 왕옌청은 동료들과 하이파이브를 나누며 승리의 기쁨을 만끽했다. 그리고 광주까지 발걸음을 한 한화 원정 팬들을 향해 모자를 벗고 깊은 감사 인사를 전했다. 여기까지는 흔히 볼 수 있는 장면이었다.

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이어진 행동이 달랐다. 왕옌청은 상대팀 KIA의 그라운드를 향해서도 허리를 깊이 숙여 묵묵히 예를 표했다. 자신이 공을 뿌리며 누빈 마운드, 그리고 오늘 이긴 상대를 향한 배려였다.

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이 장면은 많은 이들에게 한 남자를 떠올리게 했다. 바로 오타니 쇼헤이다.

2026 WBC 한일전, 일본이 한국을 8-6으로 꺾은 직후 오타니는 환호하는 동료들 사이에서 잠시 시선을 한국 더그아웃으로 돌렸다. 길지 않은, 그러나 분명한 목례였다. 승자의 여유이기도 했지만 그 안엔 패자를 향한 진심 어린 배려가 담겨 있었다. 그 장면 하나로 오타니는 경기 밖에서도 전 세계 팬들의 마음을 얻었다.

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왕옌청의 그 짧은 인사도 같은 결이었다. 이겼기에 할 수 있는 여유, 그러나 그보다 먼저 오늘의 맞수와 함께한 그라운드에 대한 존중. 말 한마디 없이도 품격은 충분히 전해졌다.

한화는 이날 승리로 2연승 행진을 이어갔다. 승리보다 오래 기억될 장면이었다.

KIA 시라카와와의 선발 맞대결. 힘찬 투구를 펼치는 왕옌청

7이닝 2실점 호투를 선보이며 시즌 8승째를 수확

왼팔에는 아이싱, 전날 승리를 이끌었던 화이트와 기쁨을 나누고

광주까지 응원을 와 준 원정팬들께 90도 인사로 감사한 마음을

상대팀 그라운드에도 90도 인사를 하는 왕옌청