이게 무슨 잔인한 운명이냐...김선빈 치명적 실책으로 무너진 날, 하주석 트레이드가 발표됐다

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 4회초 무사 1루 심우준의 내야땅볼때 1루주자 박정현이 2루 포스아웃되고 있다. KIA 2루수 김선빈의 발이 빨리 떨어졌고 1루 송구가 뒤로 빠지면서 무사 2,3루의 상황이 됐다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

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[스포츠조선 김용 기자] 하필 김선빈 치명적 실책한 날...

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KIA 타이거즈가 전격 트레이드를 통해 한화 이글스 내야수 하주석을 데려와 화제다.

한화 원클럽맨이자 굴곡의 야구 인생을 거쳐온 하주석이 팀을 옮기는 자체가 뜨거운 이슈다. 여기에 하주석이 인기팀 KIA에서 부활할 수 있을지 여부도 관심사다.

양 구단은 23일 맞대결을 끝내고 트레이드 소식을 발표했다. 하주석과 투수 이형범의 1대1 트레이드. 3연전을 치르니 양쪽 단장들이 논의를 할 여지가 생겼고, 23일 경기 도중 급물살을 탔다는 후문이다.

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그런데 이날 경기 내용 때문에 매우 의미심장한 트레이드가 돼버렸다. KIA는 한화에 3대9로 대패했다. 그 과정 김선빈의 아쉬운 플레이가 있었다. 4회 무사 1루 상황 심우준의 유격수 땅볼 때 KIA는 6-4-3 병살을 노렸다. 하지만 타자 주자 심우준의 발이 빠른 걸 의식해서인지 김선빈이 악송구를 저질렀다. 여기에 엎친 데 덮친 격으로 2루에서 아웃 판정을 받았던 1루 주자까지 부활했다. 한화에서 '매의 눈'으로 김선빈이 공을 잡은 채 베이스를 터치하지 않고 공을 던졌다며 비디오 판독을 요청한 것이다. 느린 화면 확인 결과, 공이 글러브에 들어오기 전 베이스에서 발이 떨어졌다. 마음이 급한 게 원인인 플레이. 세이프에 주자 재배치로 무사 2, 3루가 됐다. 김선빈은 이 하나의 플레이로 실책 2개를 저질렀다.

5일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 2회 한화 하주석이 득점 후 3루 주자를 향해 멈추라는 사인을 보내고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.05/

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수비에서의 충격 때문일까. 0-5에서 2-5로 추격한 KIA인데, 김선빈이 4회말 병살타를 치며 추격 분위기에 찬물을 끼얹었다.

그런 가운데 2루수로 경쟁력이 가장 강한 하주석이 왔으니, 김선빈의 입지가 좁아질 가능성이 생겼다. 안그래도 김선빈은 올해 타율 2할5푼7리로 이름값을 하지 못하고 있었다. 그나마 최근 6경기에서 안타를 몰아쳐 타율을 올린 케이스다.

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물론 김선빈이 이런 경기를 할 걸 예측(?)하고 트레이드를 한 건 아닐 것이다. KIA는 일찍부터 방망이 능력이 있는 내야수를 찾고 있었다. 대타감도 마땅치 않았다. 공교롭게도 트레이드가 발표된 날 내야에서 부족한 부분이 발생한 것 뿐이다.

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하주석은 유격수도 가능하지만, 느린 발로 인해 수비 반경이 매우 좁아졌다. 현재 경기력을 볼 때는 2루가 가장 적합하다. 김선빈과 경쟁 체제를 이룰 가능성이 높다. 하주석은 좌타자니 플래툰 시스템도 가능하다.

어찌됐든 하주석의 등장이 김선빈에게 긴장감을 불어넣을 수 있다. 김선빈은 올시즌을 끝으로 KIA와의 3년 30억원 계약이 끝난다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com