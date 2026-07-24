[공식발표]450홈런 SSG 최정 수술로 시즌 아웃 확정. 고관절 돌출 뼈로 인한 고통 제거하고 내년 컴백

18일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 1회말 SSG 최정이 롯데 로드리게스를 상대로 솔로홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 최정. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.18/

2일 인천SSG랜더스필드에서 열린 키움과 SSG의 경기. 1회말 1사 1루 최정이 선취 1타점 2루타를 치고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.02/

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. SSG 3루수 최정이 1회 수비를 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.15/

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[스포츠조선 권인하 기자]SSG 랜더스의 현역 레전드 최정이 수술과 함께 올시즌 더이상 뛰지 못하게 됐다.

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SSG 구단은 24일 "최정 선수는 국내외 전문 의료기관에서 정밀 검진을 받은 결과, 고관절에 돌출된 뼈로 인해 통증이 발생하는 대퇴비구 충돌증후군 소견을 받았다"라며 "그동안 보존적 치료를 진행해 왔으나 증상의 호전이 충분하지 않았고, 최근 전문의들로부터 수술적 치료가 필요하다는 소견을 받았다. 이에 선수와 구단은 향후 선수 생활과 경기력 회복을 종합적으로 검토한 끝에 수술을 결정했다"라고 밝혔다.

최정은 '관절경적 대퇴비구 충돌증후군(FAI) 교정술'을 받게 된다고 한다. 돌출된 뼈를 깎아내면서 뼈의 위치도 통증이 생기지 않게 조정하게 된다.

16일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. 5회말 1사 2루 SSG 최정이 투런포를 날렸다. KBO 최초 11시즌 연속 20홈런 대기록을 달성한 순간. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.16/

11일 잠실야구장에서 열린 2026 KBO 올스타전. 1회말 최정이 퍼포먼스와 함께 타석에 나서고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.11/

수술을 받게 되면서 최정의 2026시즌은 종료된다. 내년에 다시 그라운드로 돌아온다. SSG구단은 "이번 수술은 통증을 근본적으로 해소해 향후 최상의 경기력을 발휘할 수 있도록 하기 위한 조치로, 선제적인 2027시즌 준비를 목표로 하고 있다"라며 "최정 선수는 8월 11일 미국 콜로라도에서 해당 분야 전문의에게 수술을 받을 예정이며, 수술 후 약 2주간 현지에서 재활 프로그램을 진행할 계획다. 실전 복귀까지 약 6개월이 소요될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

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내년 2월 중순이 돼야 제대로 뛸 수 있다는 의미로 스프링캠프 때부터 정상적인 훈련이 가능할 전망. 내년시즌 개막 때부터는 건강한 몸을 뛸 수 있을 것으로 보인다.

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2005년 1차지명으로 SK 와이번스에 입단한 최정은 올해까지 2459경기에 출전해 통산 2430안타와 450홈런을 때렸고 1681타점을 기록했다.

올시즌엔 타율 3할6리, 78안타 20홈런 57타점을 기록. 11시즌 연속 20홈런의 대기록을 작성하고 잠시 쉬어가게 됐다.

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권인하 기자 indyk@sportschosun.com- 아 래 -

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SSG랜더스 최정 선수가 국내외 전문 의료기관에서 정밀 검진을 받은 결과, 고관절에 돌출된 뼈로 인해 통증이 발생하는 대퇴비구 충돌증후군 소견을 받았습니다.

최정 선수는 그동안 보존적 치료를 진행해 왔으나 증상의 호전이 충분하지 않았고, 최근 전문의들로부터 수술적 치료가 필요하다는 소견을 받았습니다. 이에 선수와 구단은 향후 선수 생활과 경기력 회복을 종합적으로 검토한 끝에 수술을 결정했습니다.

이번 수술은 통증을 근본적으로 해소해 향후 최상의 경기력을 발휘할 수 있도록 하기 위한 조치로, 선제적인 2027시즌 준비를 목표로 하고 있습니다.

최정 선수는 8월 11일 미국 콜로라도에서 해당 분야 전문의에게 수술을 받을 예정이며, 수술 후 약 2주간 현지에서 재활 프로그램을 진행할 계획입니다. 실전 복귀까지 약 6개월이 소요될 것으로 예상됩니다.

구단은 최정 선수가 안정적으로 수술과 재활 과정을 마치고 복귀할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않을 예정입니다. 끝.안녕하십니까 SSG랜더스 홍보팀입니다.정밀 검진결과 최정 선수의 수술이 결정됐으며, 아래와 같이 관련 내용을 전달드리오니 기사작성에 참고 부탁드립니다. 감사합니다.- 아 래 -

SSG랜더스 최정 선수가 국내외 전문 의료기관에서 정밀 검진을 받은 결과, 고관절에 돌출된 뼈로 인해 통증이 발생하는 대퇴비구 충돌증후군 소견을 받았습니다.

최정 선수는 그동안 보존적 치료를 진행해 왔으나 증상의 호전이 충분하지 않았고, 최근 전문의들로부터 수술적 치료가 필요하다는 소견을 받았습니다. 이에 선수와 구단은 향후 선수 생활과 경기력 회복을 종합적으로 검토한 끝에 수술을 결정했습니다.

이번 수술은 통증을 근본적으로 해소해 향후 최상의 경기력을 발휘할 수 있도록 하기 위한 조치로, 선제적인 2027시즌 준비를 목표로 하고 있습니다.

최정 선수는 8월 11일 미국 콜로라도에서 해당 분야 전문의에게 수술을 받을 예정이며, 수술 후 약 2주간 현지에서 재활 프로그램을 진행할 계획입니다. 실전 복귀까지 약 6개월이 소요될 것으로 예상됩니다.

구단은 최정 선수가 안정적으로 수술과 재활 과정을 마치고 복귀할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않을 예정입니다. 끝.안녕하십니까 SSG랜더스 홍보팀입니다.정밀 검진결과 최정 선수의 수술이 결정됐으며, 아래와 같이 관련 내용을 전달드리오니 기사작성에 참고 부탁드립니다. 감사합니다.- 아 래 -

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이번 수술은 통증을 근본적으로 해소해 향후 최상의 경기력을 발휘할 수 있도록 하기 위한 조치로, 선제적인 2027시즌 준비를 목표로 하고 있습니다.

최정 선수는 8월 11일 미국 콜로라도에서 해당 분야 전문의에게 수술을 받을 예정이며, 수술 후 약 2주간 현지에서 재활 프로그램을 진행할 계획입니다. 실전 복귀까지 약 6개월이 소요될 것으로 예상됩니다.

구단은 최정 선수가 안정적으로 수술과 재활 과정을 마치고 복귀할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않을 예정입니다. 끝.안녕하십니까 SSG랜더스 홍보팀입니다.정밀 검진결과 최정 선수의 수술이 결정됐으며, 아래와 같이 관련 내용을 전달드리오니 기사작성에 참고 부탁드립니다. 감사합니다.- 아 래 -

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구단은 최정 선수가 안정적으로 수술과 재활 과정을 마치고 복귀할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않을 예정입니다.