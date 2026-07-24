지금도 ML 승률 1위인데... 마무리 디아즈 어제 던지고 오늘 또 등판해 97마일 거뜬. ML 복귀 코앞

LA 다저스 에드윈 디아즈. AP 연합뉴스

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[스포츠조선 권인하 기자]LA 다저스 마무리 투수 에드윈 디아즈가 이틀 연투도 해냈다. 재활 막바지로 다음주 메이저리그 콜업이 문제없을 것으로 보인다.

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디아즈는 24일(이하 한국시각) 다저스의 트리플A팀인 오클라호마시티 코메츠 유니폼을 입고 새크라멘토 리버캐츠와의 원정경기에 이틀 연속 중간 계투로 등판해 한 타자만 잡고 교체됐다.

전날인 23일 경기에선 6회말 등판해 ⅔이닝 동안 3명의 타자를 상대하며 19개의 공을 뿌리고 1안타 2탈삼진 1실점을 기록했던 디아즈는 연투에 나섰다.

2-3으로 뒤진 5회말 2사 1루에서 구원 등판.

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왼손타자인 윌 브레넌과 풀카운트 승부를 펼쳤다. 그사이 1루주자가 2루 도루에 성공해 2사 2루의 위기. 5개 연속 직구로만 던졌던 디아즈는 6구째 89.3마일(약 143.7㎞)의 바깥쪽 슬라이더를 던져 좌익수 플라이로 잡고 이닝 종료. 직구 최고 구속은 97마일(약 156㎞)를 기록했다.

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6회말엔 체이스 맥더못으로 교체됐다.

올시즌을 앞두고 다저스와 3년 6900만달러의 역대 구원 투수 최고액 계약을 한 디아즈는 올해 7경기서 4세이브를 올렸지만 6이닝 동안 9안타 7실점으로 평균자책점 10.50의 부진을 보였다. 팔꿈치가 좋지 않았던 것이 원인. 결국 유리체 제거 수술을 받았다.

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7월초부터 싱글A와 루키리그에서 재활 등판을 하며 조금씩 몸상태를 끌어올린 디아즈는 23일 첫 트리플A 경기에서 던지면서 메이저리그 복귀 카운트다운에 돌입했다. 그리고 겨우 한타자를 상대한 것이지만 연투까지 하면서 몸에 문제가 없다는 것을 확인했다.

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확실한 마무리 투수가 있고 없는 것의 차이는 매우 크다. 그런데 다저스는 디아즈가 빠져 있음에도 태너 스콧이 15세이브를 올리며 뒤를 잘 받쳐준 덕분에 65승38패로 2위인 애리조나 다이아몬드백스(54승49패)와 무려 11게임차로 내셔널리그 서부지구 1위를 여유있게 달리고 있다.

6할3푼1리의 승률은 메이저리그 전체 1위다. 디아즈가 돌아오면 더 강해진 불펜으로 또한번 월드시리즈 정상에 도전하게 된다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com