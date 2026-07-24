'이제 한화맨' 이형범, 김경문 감독 박수속에 한화 선수들에 인사. 곧바로 1군 등록[대전 현장]

한화로 이적한 이형범이 24일 대전에서 김경문 감독의 소개로 선수단에 인사하고 있다. 사진제공=한화 이글스

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화가 9대3으로 승리했다. 경기 종료 후 이형범과 하주석의 트레이드 소식이 전해진 가운데 KIA 투수들이 이형범과 아쉬운 작별의 시간을 갖고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]하주석을 KIA 타이거즈에 보내고 데려온 불펜 투수 이형범이 곧바로 한화 이글스 유니폼을 입고 불펜 대기한다.

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한화는 24일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 LG 트윈스와의 홈경기에 앞서 이형범을 1군 엔트리에 등록했다.

한화는 전날인 23일 광주에서 열린 KIA 타이거즈와의 원정경기가 끝나자 마자 하주석과 이형범의 1대1 맞트레이드를 깜짝 발표했었다.

둘다 1994년 2월 생으로 2017년 프로에 들어온 동기생.

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내야수가 필요했던 KIA와 불펜 투수가 필요한 한화의 윈윈 트레이드.

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이형범은 올시즌 KIA에서 19경기에 등판해 승패없이 평균자책점 3.00을 기록했다.

트레이드 하루 전날인 지난 22일 한화전에서 1이닝을 무안타 무실점으로 깔끔하게 막은 것이 KIA에서의 마지막 등판이 됐다.

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NC에 지명됐고 2019년 양의지의 FA 보상선수로 두산으로 이적했던 이형범은 2023시즌 후 2차 드래프트로 KIA로 왔었다. 한화는 자신의 4번째 팀이다.

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이형범은 이날 대전에 와 김경문 감독 옆에 서서 선수단에게 인사를 하며 한화 선수로 훈련을 시작했다.

한화는 이날 LG 선발 임찬규에 맞서 오재원(좌익수)-페라자(우익수)-문현빈(중견수)-노시환(지명타자)-허인서(포수)-김태연(1루수)-이도윤(2루수)-박정현(3루수)-심우준(유격수)로 선발 라인업을 구성했다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com