어제까지 한화, 오늘부터는 KIA…하주석, 광주 햇볕 아래 챔필 첫 훈련[광주 현장]

KIA 타이거즈로 트레이드 된 하주석이 24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기에 앞서 훈련을 소화하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

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[광주=스포츠조선 허상욱 기자] KIA 타이거즈 유니폼을 입은 하주석이 트레이드 발표 하루 만에 취재진의 카메라 앞에 모습을 드러냈다.

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KIA와 한화는 23일 경기 후 하주석과 이형범의 1대1 트레이드를 발표했다. 하주석은 24일 곧바로 광주KIA챔피언스필드를 찾아 새 동료들과 상견례를 마친 뒤 키움 히어로즈와의 경기를 앞두고 훈련에 합류했다. KIA에서 배정받은 등번호는 30번.

이날 하주석은 내야 수비 훈련과 타격 훈련을 모두 소화하며 빠르게 새 팀 적응에 나섰다. 코치진과 적극적으로 소통하며 구슬땀을 흘리는 모습에서 새 출발에 대한 각오가 엿보였다.

하주석은 이날 SNS를 통해 한화 팬들에게도 작별 인사를 전했다. 그는 "한화 이글스에서 보낸 시간은 제 야구 인생에서 가장 소중한 페이지로 오래도록 남을 것"이라며 "새로운 곳에서도 한결같이 팬 여러분들께 잘 하는 선수로 그라운드에서는 최선을 다하는 선수가 되겠다"고 다짐했다.

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광주의 강렬한 햇볕 아래, 하주석의 새 출발이 시작됐다.

KIA 타이거즈로 트레이드 된 하주석이 24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기에 앞서 훈련을 소화하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

KIA 타이거즈로 트레이드 된 하주석이 24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기에 앞서 훈련을 소화하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

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KIA 타이거즈로 트레이드 된 하주석이 24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기에 앞서 훈련을 소화하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/