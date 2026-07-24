하주석 품은 이범호 감독, 그런데 키움전 선발에서는 제외 왜? [광주 현장]

KIA 타이거즈로 트레이드 된 하주석이 24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기에 앞서 선수단과 상견례를 갖고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

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[광주=스포츠조선 김용 기자] "2달 정도 쉬었기 때문에..."

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KIA 타이거즈 이범호 감독이 야심찬 트레이드를 통해 영입한 하주석 활용법을 밝혔다.

KIA는 23일 한화 이글스전 종료 후 트레이드 소식을 알렸다. 공교롭게도 주중 3연전 상대였던 한화와 하주석-이형범 1대1 맞트레이드를 단행했다.

KIA는 하주석 영입으로 내야 뎁스, 그리고 대타 자원을 보강했다. 반대로 한화는 약해진 불펜 자원을 수혈했다.

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하주석은 지난해 굴욕의 FA 계약 후 대반전 드라마를 쓰며 한화의 주전 2루수로 맹활약했다. 팀을 한국시리즈에 올려놓으며 연봉도 2억원으로 수직 상승했다.

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하지만 올시즌 주전 경쟁에서 점차 밀리다 주루에서 치명적 본헤드 플레이를 범하며 2군에 내려간 뒤 올라오지 못했다. 2군에서 3할 이상의 타율을 기록하며 꾸준함을 보여주고 있었는데, 마침 공격력을 갖춘 내야 자원을 원하던 KIA의 레이더망에 걸렸다.

KIA 타이거즈로 트레이드 된 하주석이 24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기에 앞서 훈련을 소화하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

24일 광주기아챔피언스필드에서 열리는 키움 히어로즈전을 앞두고 만난 이 감독은 "박민이 허리 부상을 당하면서 내야 보강이 필요했다. 하주석이 계속 쉬고 있었다. 우리가 어린 선수들이 많고, 경기를 풀어나갈 수 있는 선수들이 부족했다. 야구는 그래도 잘 했던 친구들이 어려움을 겪어도 잘 한다. 충분히 잘 할 수 있는 능력 갖췄다고 생각했다. 그래서 구단에 말씀을 드렸는데, 트레이드가 진행됐다"고 배경을 설명했다.

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이 감독은 이날 하주석을 선발에 넣지 않았다. 보통 트레이드로 온 선수들은 그날 선발로 투입해 사기를 끌어올려주게 하기도 한다. 이 감독은 "2군에서 2달 정도 있다가 왔는데, 바로 나가서 안우진 공을 치라고 하면 예의가 아닌 것 같았다. 오늘까지 지켜보고, 내일 스타팅으로 넣어야 하지 않을까 생각한다. 어젯 밤에 늦게 도착했더라. 선수 본인에게도 그렇고, 팀에게도 그렇고 처음 이미지가 중요하기에 그걸 신경쓰며 라인업을 짰다"고 말했다.

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이에 하주석은 "나도 적응하는 시간이 있는 게 좋을 것 같다. 감독님의 생각이니, 나는 팀이 원하는 방향으로 가야하는 게 맞다"며 웃었다.

이 감독은 "수비하는 것도 봤고, 배팅 훈련도 봤다. 공격보다 수비에서 어느 포지션에서, 어떻게 움직여야 할 지 체크하는 게 먼저다. 한 순간 체크는 어렵다. 1군 경기를 하는 걸 보면서 판단하겠다. 2루든, 유격수든 어느 포지션에서 경쟁력이 있는지 한단하겠다. 차분하게 진행시키겠다"고 말했다.

이 감독은 마지막으로 "하주석에게 내가 가진 생각 충분히 전달했다. 한화에서는 고참이라 챙길 게 많았겠지만, 지금은 다른 고참들도 많으니 야구만 잘 했으면 좋겠다고 얘기해줬다. 더 물러날 곳 없고, 우리가 데려온 이유가 있으니 거기에 맞게 화려한 것보다 정확한 플레이를 했으면 좋겠다고 했다"고 강조했다.

광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com