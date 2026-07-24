"우천 취소, 장단점 있어…야수들은 휴식취해 좋지만" 김원형 감독이 전한 단점은

22일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기가 우천으로 인해 노게임 선언됐다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.22/

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. 두산 김원형 감독이 경기를 지켜보고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 연이틀 내린 장대비로 얻은 예기치 못한 '이틀간의 강제 휴식'. 선발 로테이션의 루틴을 생각하면 아쉬움이 남지만, 두 달 동안 쉼 없이 달려온 야수진과 불펜진을 떠올리면 그야말로 가뭄 속 단비 같은 휴식이었다.

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두산 베어스가 22일과 23일 KT 위즈와의 경기가 우천으로 연속 취소되면서 의도치 않은 이틀간의 휴식을 취했다. 24일 경기를 앞두고 취재진과 만난 두산 베어스 김원형 감독은 강제 휴식이 팀 선발진과 야수진에 미칠 영향에 대해 솔직한 견해를 밝혔다.

김 감독은 이번 휴식이 선발 투수 운용 면에서 무조건적인 호재는 아니라고 짚었다. 이미 올스타 브레이크라는 긴 휴식기를 보낸 직후였기 때문에, 선발 투수들에게는 제 컨디션과 던지는 감각을 일정하게 유지하는 것이 무엇보다 중요하기 때문이다.

김 감독은 "이틀을 쉬었다고 해서 선발 운용이 한결 편해진 것은 아니다"라며 "후반기가 시작되면 선발 투수들은 정해진 로테이션과 자기 루틴대로 경기에 나가는 것이 가장 좋다. 올스타 브레이크라는 휴식이 이미 있었기 때문"이라고 설명했다.

22일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기가 우천으로 인해 노게임 선언됐다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.22/

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기가 오후 8시 24분 우천 중단됐다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

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하지만 시선을 야수진과 불펜진으로 돌리면 이야기가 달라진다. 두산은 지난 5월 20일 NC 다이노스전이 우천 취소된 이후, 올스타 브레이크를 제외하면 무려 두 달 동안 단 한 경기도 취소 없이 혹독한 일정을 소화해 왔다. 특히 팀의 주전 유격수 박찬호의 체력 과부하가 눈에 띄던 참이었다.

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"특히 박찬호의 경우 현재 10개 구단 전체 야수들 중 출전 이닝이 많은 축에 속한다다. 체력적으로 부하가 걸릴 수 있는 타이밍이었다."

김 감독은 "어쩔 수 없는 날씨 상황이었지만, 운동장 사정으로 이틀을 쉬어가면서 야수들과 불펜 투수들이 체력적으로 회복할 수 있는 계기가 됐다. 개인적으로는 참 괜찮은 휴식이었다고 생각한다"고 전했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com