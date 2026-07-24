"주석이도 뛰어야지" 프랜차이즈 스타를 떠나보낸 김경문 감독의 진심과 응원[대전 코멘트]

KIA 타이거즈로 트레이드 된 하주석이 24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기에 앞서 훈련을 소화하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

KIA 타이거즈로 트레이드 된 하주석이 24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기에 앞서 훈련을 소화하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

KIA 타이거즈로 트레이드 된 하주석이 24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기에 앞서 선수단과 상견례를 갖고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]"(하)주석이도 뛰어야지."

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한화 이글스 김경문 감독이 KIA 타이거즈로 떠난 하주석의 성공을 바랐다.

한화는 23일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와의 원정경기를 마치고 하주석과 KIA 이형범의 1대1 맞트레이드를 깜짝 발표했었다.

한화가 2017년 1라운드 1순위로 지명했던 프랜차이즈 스타를 보내고 불펜 투수를 데려온 것이다.

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대형 내야수 유망주로 키웠고, 주전 유격수가 됐지만 성적이 그리 빼어나지는 못했던 하주석은 지난 2024시즌 후 FA가 됐지만 한화는 내야 보강을 위해 외부FA인 심우준을 영입했다. 그러면서 입지가 좁아진 하주석은 1년 1억1000만원에 FA 계약을 할 수밖에 없었다.

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지난해 주로 2루수로 많이 나가면서 명예 회복에 성공. 95경기에서 타율 2할9푼7리(276타수 82안타) 4홈런 28타점을 기록한 하주석은 올해 연봉 2억원에 재계약을 했었다.

하지만 올해는 자리가 없었다.

7일 대전한화생명이글스파크에서 열린 NC와 한화의 경기, 한화 김경문 감독이 타격훈련 중인 하주석과 이야기를 하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2024.06.07/

26일 서울 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 한국시리즈 1차전. 경기 전 선발 출전 선수 소개 때 김경문 감독이 하주석과 악수하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.26/

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1군에는 26경기에 출전해 타율 2할5푼6리(78타수 20안타) 6타점에 그쳤다. 퓨처스리그에선 32경기에서 타율 3할2푼7리(98타수 32안타) 1홈런 12타점을 기록했다.

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한화에서 통산 997경기, 타율 2할6푼8리, 869안타, 53홈런, 373타점을 기록하고 KIA맨이 됐다.

한화는 결국 필요한 불펜을 보강하면서 하주석에게 뛸 기회를 준 셈이다.

김 감독은 24일 대전 LG전에 앞서 하주석에 대해 "우리 팀에 지금 2루수가 3명 정도가 있다"면서 "팀에 쓰지 않고 있는 것보다는 뛰어야 하지 않겠나. (하주석은) 결혼도 했는데 여러모로 나쁘지 않다고 생각한다"라고 했다.

김 감독은 이어 "(하주석이) 새로운 팀에서 마음을 다져서 더 잘했으면 좋겠다"라며 하주석을 응원했다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com