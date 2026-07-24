"한화팬분들, 정말 감사했습니다" 이제는 KIA맨 하주석 "타이거즈 정신 빨리 배우겠다" [광주 현장]

KIA 타이거즈로 트레이드 된 하주석이 24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기에 앞서 등번호 30번의 KIA 홈 유니폼을 입고 취재진에 포즈를 취하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

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[광주=스포츠조선 김용 기자] "타이거즈 정신을 빨리 배워 팀에 녹아들겠다."

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이제는 한화 이글스가 아닌 KIA 타이거즈 하주석이다.

예상치 못한 트레이드였다. KIA와 한화는 23일 광주에서 열린 3연전 마지막 맞대결을 끝낸 후 하주석과 이형범의 1대1 트레이드 소식을 발표했다.

한화에서 2군에 오래 있다, KIA에서 새 출발을 하게 된 하주석. 선수 본인도 깜짝 놀랄 트레이드였다. 2012 1라운드 1순위로 한화 지명을 받은 뒤, 14년 동안 한화에만 있었다. 주장도 했고, 우여곡절을 겪으며 한화와는 뗄 레야 뗄 수 없는 관계가 됐다. 하지만 32세의 나이에 KIA에서 새 출발을 하게 됐다.

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하주석은 24일 광주 키움 히어로즈전을 앞두고 새 동료들과 상견례를 했다. 그리고 KIA 새 유니폼을 입고 훈련도 했다. 등번호는 30번.

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하주석은 "이런 경험이 처음이라 어떤 말을 해야할 지 모르겠다. 한화에서 14년을 있었는데, 갑자기 KIA로 오게 돼 많이 놀랐다. 프로라는 곳이 언제 어떻게 될 지 모른다. 내가 받아들여야 하는 부분"이라고 밝혔다. 이어 "트레이드 될 수 있겠다 생각 정도만 해봤지, 이게 현실이 될 지는 전혀 생각 못했다"고 말했다.

KIA 타이거즈로 트레이드 된 하주석이 24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기에 앞서 훈련을 소화하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

하주석은 "한화 팬들께서 칭찬도, 응원도, 질책도 많이 해주셨다. 더 잘 하지 못해 죄송했다. 그리고 늘 응원해주셔서 감사하다는 말씀을 꼭 전하고 싶다"고 했다. 이어 "오늘부터는 KIA의 일원이다. 타이거즈 정신을 배워 빨리 팀에 녹아들겠다. 친한 선수들이 많아 적응은 어렵지 않을 것 같다. 좋은 모습을 보여드리는 게 첫 번째다. KIA 팬들이 열정적이고, 대단하신 팬들이라는 걸 알고 있다. 좋은 선수, 성숙한 선수, 선후배들과 융화될 수 있는 선수가 될 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

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하주석은 "차를 타고 광주에 오는데, 신인 때 처음 1군에 올라가는 그런 기분이 들 더라. 팀에 빨리 적응하는 게 우선이다. 팀이 분명히 나에게 기대하는 부분이 있을 거라 생각한다. 좋은 모습 보여드리겠다. 한화에서도 후배들과 잘 지냈던 것처럼, 여기서도 후배들과 소통하면서 선배로서 재밌게 야구할 수 있게 도와주고 싶다. 선배들도 잘 모시겠다. 그게 내 역할이라고 생각한다"고 덧붙였다.

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하주석은 마지막으로 "생각보다 주위에서 유니폼이 잘 어울린다고 해주신다. 다행이다. 이 빨간 유니폼을 입고 끝까지 선수 생활을 했으면 좋겠다"며 웃었다.

광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com