너희가 빠지면 어떻게 야구하냐...키움 핵심 알칸타라-히우라, 부상 검진 결과는? [광주 현장]

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 5회초 무사 1루. 몸 불편함 호소하며 자진강판하는 키움 알칸타라. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

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[광주=스포츠조선 김용 기자] 갈 길 바쁜 키움 어쩌나.

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키움 히어로즈 외국인 선수들이 부상 암초에 울어야 했다. 불행 중 다행으로 히우라는 엔트리에서 빠지지 않았다.

키움은 24일 광주 KIA 타이거즈전을 앞두고 투수 알칸타라, 외야수 히우라 부상 소식을 전했다.

에이스 알칸타라는 22일 삼성 라이온즈전에 선발로 등판, 공을 던지다 오른 팔꿈치 통증을 호소하며 자진 강판했다. 23일 엔트리에서 빠졌는데, 키움은 교차 검진 결과 오른쪽 팔꿈치 후방충돌로 인한 통증 소견을 받았다고 전했다. 당분간은 통증 완화 치료에 힘써야 한다. 다음 등판은 치료 경과를 지켜본 뒤 결정할 예정.

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그나마 수술까지 가는 큰 부상은 아닌 게 키움으로서는 불행 중 다행.

23일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 10회초 2사 2루. 구자욱의 큼지막한 타구를 잡아내며 어깨 부상을 당한 키움 히우라. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

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히우라도 마찬가지다. 히우라는 23일 열린 삼성 라이온즈전 연장 10회초 상대 끝내기 승리를 막는 호수비를 펼쳤다. 구자욱의 잘맞은 타구를 끝까지 쫓아가 잡았는데, 포구 순간 펜스에 몸을 부딪히며 고통을 호소했다. 다음 이닝 선두 타자였는데, 상태를 살피러 나간 트레이너가 X자를 펼치며 교체 사인을 보냈다. 큰 부상이 예상됐다.

히우라의 경우 검진 결과 오른쪽 어깨 견쇄인대 미세 손상 소견으 받았다. 다행히 큰 부상은 아니라 엔트리에서 빠지지는 않는다. 경기 출전 여부는 몸 상태를 확인한 후 결정된다. 설종진 감독은 "오늘 경기는 힘들 것 같다"고 했다.

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광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com