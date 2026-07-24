'적과의 동침' 삼성 후라도, ML 17승 투수 드디어 만났다. 1군 선수단 합류한 보스, 함께 훈련한 후라도[잠실현장]

24일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 동료들과 함께 몸을 풀고 있는 삼성 후라도-보스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

24일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 동료들과 함께 몸을 풀고 있는 삼성 후라도. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

24일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 동료들과 함께 몸을 풀고 있는 삼성 보스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

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[잠실=스포츠조선 송정헌 기자] '적과의 동침'인가... 6주 뒤 한명은 사라질 수 밖에 없는 후라도-보스가 드디어 잠실구장에서 만났다.

새로운 외국인 투수 오스틴 보스는 부상으로 이탈한 아리엘 후라도의 공백을 메우기 위해 6주 단기 대체 선수로 삼성에 합류했다. 후라도는 최근 어깨 부상으로 6주 진단을 받았다.

단기 대체 선수지만 보스는 메이저리그 통산 17승을 기록한 수준급 투수다. 일본 프로야구 경험도 가지고 있다. 후라도가 긴장할 수밖에 없는 대체 선수의 합류다.

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후라도 부상 부위도 문제다. 어깨 부상 진단이 6주가 나왔다. 6주 후 완쾌가 보장된 것도 아니다. 보스가 6주를 던지고, 후라도가 부상 완쾌 후 복귀하면 되지만, 보스가 6주 동안 맹활약을 펼친다면 상황은 달라질 수도 있다.

24일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 함께 몸을 풀고 있는 삼성 강민호, 원태인. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

24일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 캐치볼로 몸을 풀고 있는 삼성 보스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

삼성은 후반기를 앞두고 야심차게 데려온 외국인 투수 페덱이 데뷔 전에서 6이닝 무실점으로 완벽한 투구를 선보이며 승리투수가 됐다.

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전반기를 1위로 마치고 후반기에도 1위를 질주하고 있는 삼성은 올 시즌 우승까지 노리고 있다. 새로운 에이스 페덱의 합류로 우승에 더욱 다가섰다.

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ML 32승 페덱, ML 17승 보스까지 활약해준다면 삼성은 더욱 강해질 수 있다.

24일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 동료들과 함께 몸을 풀고 있는 삼성 후라도. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

24일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 동료들과 함께 몸을 풀고 있는 삼성 보스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

후라도 대체 투수 보스를 26일 잠실 두산전 선발 등판이 예정되어 있다. 보스의 등장 때문일까? 후라도는 어깨 부상임에도 1군 선수단과 함께 훈련을 이어가고 있다.

24일 후라도와 보스가 잠실구장에서 만났다. 훈련도 함께 했다. 후라도-보스는 당분간 1군에서 불편한 동거가 이어질 예정이다.

24일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 함께 몸을 풀고 있는 삼성 후라도, 보스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/