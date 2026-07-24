'굴러온 돌이 박힌 돌 뺀다?' 그런데 하주석-김선빈 모두 선발 제외, 무슨 일이? [광주 현장]

KIA 타이거즈로 트레이드 된 하주석이 24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기에 앞서 훈련을 소화하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

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[광주=스포츠조선 김용 기자] 하주석, 김선빈 둘 다 선발 제외...도대체 무슨 일이?

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KIA 타이거즈는 24일 광주기아챔피언스필드에서 키움 히어로즈와 주말 3연전 첫 번째 경기를 치른다.

이 경기를 앞두고 난리가 났다. 전날 한화 이글스전 종료 후 상대였던 한화와 1대1 트레이드 소식을 알렸기 때문이다. KIA는 투수 이형범을 내주고 내야수 하주석을 영입했다. 내야 자원, 그리고 대타 자원 보강 차원이다. KIA는 김선빈이 올시즌 공-수에서 아쉬운 모습을 보여주고 있고, 알토란 같은 활약을 해주던 박민이 허리 부상으로 이탈하며 내야 보강 필요성이 제기됐다. 그런 가운데 한화 1군에서 기회를 받지 못하던 하주석이 눈에 들어왔고, 트레이드가 전격 성사됐다.

하지만 하주석은 키움전 선발에서 제외됐다. 당초 김선빈 포지션인 2루에서 경합을 벌일 걸로 보였는데, 적응 차원 빠졌다.

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그런데 김선빈도 없다. 전날 한화전에서 치명적 실책에 병살타까지 치며 패배의 빌미를 제공했다. 그 여파였을까.

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 4회초 무사 1루 심우준의 내야땅볼때 수비 실수를 범한 김선빈이 아쉬워하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

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KIA는 박재현-카스트로-김도영-나성범-한준수-김호령-박상준-윤도현-김규성 순의 타순을 작성했다. 2루수는 윤도현이다. 유격수는 김규성.

이범호 감독은 왜 두 사람 다 제외했을까. 먼저 하주석. 이 감독은 "2달 정도 2군에 있었는데 오자마자 안우진 공을 치라는 건 예의가 아닌 것 같다"고 말하며 "첫 이미지가 중요하다. 그런 부분을 고려해 라인업을 작성했다"고 했다. 이날 키움 선발은 강속구 투수 안우진이다.

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그런데 김선빈은 왜 제외했을까. 역시 안우진 때문이었다. 이 감독은 "아무래도 안우진을 상대하면 어린 선수들이 빠른 공에 타이밍을 맞출 걸로 봤다. 그래서 김선빈을 제외했다"고 말했다.

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광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com