"등판 2번은 걸러야 할 듯" 졸지에 1선발-5선발이 사라졌다...아직 정해진 게 없다 [광주 현장]

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 5회초 무사 1루. 몸 불편함 호소하며 자진강판하는 키움 알칸타라. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

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[광주=스포츠조선 김용 기자] "1번, 5번 선발 자리가 구멍이다."

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키움 히어로즈 설종진 감독이 갑작스럽게 빈 선발 두 자리를 메워야 하는 숙제를 받았다.

키움은 KIA 타이거즈와의 주말 3연전을 앞두고 에이스 알칸타라의 부상 상태를 확인했다.

알칸타라는 22일 삼성 라이온즈전 등판에서 팔꿈치를 부여잡고 자진 강판했다. 이후 23일 엔트리에서 빠졌고, 24일 교차 검진 결과가 나왔다.

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결과는 오른쪽 팔꿈치 후방충돌(골극)로 인한 통증 소견. 24일 KIA전을 앞두고 만난 설 감독은 "알칸타라는 2번 정도 선발 등판을 빠져야 할 것 같다. 대체 외국인 선수를 뽑을 정도는 아니다. 두 턴 쉬고, 세 번째 차례에 들어가면 될 것으로 본다"고 말했다.

21일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 첫 번째 경기. 1회부터 선취 실점을 허용한 키움 선발 배동현. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.21/

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문제는 키움이 개막 즈음 엄청난 활약을 해주던 배동현을 말소한 것. 체력 문제인지 뚝 떨어진 구위로 2군에 갔다. 그런데 알칸타라까지 다쳐버렸다. 설 감독은 "배동현을 뺀 가운데 알칸타라까지 다쳤다. 1선발, 5선발에 구멍이 생긴 것"이라고 말하며 "알칸타라는 원래 다음 주 화요일(28일 LG전)에 들어갈 차례였다. 그런데 그것보다 당장 일요일(26일 KIA전)에 들어갈 투수도 고민 중"이라고 말했다.

설 감독은 "4명 정도의 투수를 두고 고민하고 있다. 일단 KIA전은 불펜 데이 방향으로 가야할 것 같다"며 "정현우가 빌드업을 하며 이닝 수를 끌어올려야 하지 않을까 싶다. 김윤하도 선발 선택지 중 하나"라고 말했다.

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광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com