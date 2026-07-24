'네가 왜 여기서 나와?'…부상중인 후라도가 왜 잠실에 등장? [잠실 현장]

24일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 동료들과 함께 몸을 풀고 있는 삼성 후라도. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

24일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 동료들과 함께 몸을 풀고 있는 삼성 후라도. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 부상으로 1군 엔트리에서 말소된 외국인 에이스 아리엘 후라도가 원정 잠실구장 더그아웃에 모습을 드러냈다. 대체 외국인 투수 오스틴 보스까지 영입된 상황에서, 부상 중인 후라도가 선수단과 동행하고 있는 이유에 대해 팬들의 궁금증이 커졌다.

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24일 서울 잠실구장에서 열리는 두산 베어스와의 원정 경기를 앞두고 만난 삼성 라이온즈 박진만 감독은 원정길에 함께 나선 이유가 '병원 치료 및 재활 동선' 때문이라고 밝혔다.

박 감독은 "후라도가 현재 치료 목적으로 선수단과 다니고 있다"라며 "본인이 다니는 병원이 서울에 위치해 있어서, 치료를 병행하기 위해 이번 수도권(잠실) 원정은 같이 동행하게 됐다"고 전했다.

24일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 함께 몸을 풀고 있는 삼성 후라도, 보스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

23일 고척돔에서 열리는 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 동료들과 함께 몸을 풀고 있는 삼성 후라도. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

"서울 소재 병원에서 치료받는 기간이나 대구 홈경기를 치를 때는 선수단과 함께 동행하며 홈에서 치료와 훈련을 이어간다"고 말한 박 감독은 "다만 다른 지방 지역으로 원정 경기를 떠나게 될 때는 동행하지 않는다. 그때는 재활군(경산)에 남아 전담 훈련을 소화할 예정"이라고 설명했다.

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외국인 투수가 부상으로 이탈했을 때 원정길에 동행하는 것은 흔치 않은 일이다. 비록 단기 대체 외인 오스틴 보스의 영입으로 6주간 마운드를 비우게 됐지만, 서울 내 병원을 오가며 완쾌를 위해 집중하는 후라도의 성실함과 팀원들과 함께 호흡하려는 의지는 선두 삼성의 더그아웃 분위기를 더욱 단단하게 만들고 있다.

23일 고척돔에서 열리는 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 동료들과 함께 몸을 풀고 있는 삼성 후라도. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

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고재완 기자 star77@sportschosun.com