"오늘은 카우보이 모자 NO"…페덱, 오늘(24일)은 연습복 차림 잠실 등장 "원정땐 그 루틴 아냐" [잠실 현장]

출처=MBC스포츠플러스 충계화면(티빙)

23일 고척돔에서 열리는 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 원태인, 페덱과 대화를 나누고 있는 삼성 후라도. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 돌풍을 일으키고 있는 삼성 라이온즈의 외국인 투수 크리스 페덱. 삼성 박진만 감독도 기대감을 나타냈다.

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"첫 등판 때 너무 완벽하게 잘 던져줘서 오늘도 당연히 기대하고 있습니다. 투구 수 100개 미만 선에서 조금 더 길게 끌고 갈 계획입니다."

페덱은 24일 서울 잠실야구장에서 열리는 두산 베어스와의 원정 경기에 선발 등판한다. KBO리그 두번째 선발 등판이다.

'ML 통산 32승'의 클래스를 입증했던 첫 등판의 호투를 바탕으로, 박진만 감독은 한층 더 길어질 페덱의 마운드 소화력에 기대감을 드러냈다.

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페덱은 KBO 리그 데뷔전이었던 지난 18일 대구 롯데 자이언츠전에서 묵직한 강속구와 칼날 제구를 앞세워 강렬한 인상을 남겼다. 당시는 투구 수 제한(약 85구) 속에서도 효율적인 피칭을 펼쳤던 만큼, 이번 두 번째 등판에서는 소화 이닝이 한층 더 늘어날 전망이다.

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박진만 감독은 "페덱이 첫 경기에서 워낙 좋은 모습을 보여줬기 때문에 오늘도 당연히 기대를 하고 있다"라며 "투구 수가 변수가 되겠지만, 첫 등판 때보다 이닝을 조금 더 길게 가져갈 수 있을 것"이라고 밝혔다.

이어 구체적인 투구 수 한계에 대해 "지난번에도 85개 정도 던진 것 같은데, 오늘도 100개는 넘기지 않는 선에서 투구 수를 관리하며 준비하고 있다"고 설명했다.

송정헌 기자 songs@sportschosun.com

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이날 잠실구장에 출근하는 페덱의 착장도 취재진의 눈길을 끌었다. 지난 첫 등판 때의 카우보이 모자와 슈트 착장이 화제를 모았기 때문이다. 하지만 이날은 아쉽게도(?) 연습복 차림으로 잠실구장에 들어섰다. 삼성 관계자는 "보통 원정 경기 시에는 연습복을 착용한다고 한다"고 전했다.

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한편 지난 23일 고척 키움 히어로즈전이 연장 11회까지 가는 혈투였기 때문에 연장 10회와 11회를 책임진 이재희와 김재윤은 이날 등판하지 않는다.

박 감독은 "재희와 재윤이를 제외하고는 모든 불펜 투수들이 출격 대기한다"며 "최근 연투를 한 투수들이 없기 때문에 불펜진 컨디션이 다들 좋다. 페덱이 선발로서 제 역할을 해주고 뒤를 이을 불펜진이 잘 막아준다면 좋은 결과가 있을 것"이라고 총력전을 예고했다.

이날 삼성은 김지찬(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(좌익수)-최형우(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-류지혁(2루수)-이재현(유격수)-김영웅(3루수)-강민호(포수) 순으로 선발 출전한다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com