임찬규 4년 연속 10승 재도전이 7연패 탈출의 날? 문보경 다시 선발출전[대전 현장]

2일 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 LG의 경기. 1회초 1타점 적시타 날린 LG 문보경. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.02/

2일 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 LG의 경기. 선발 투구하고 있는 LG 임찬규. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.02/

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스 문보경이 다시 선발 출전한다.

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LG는 24일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 한화 이글스와의 원정경기에 홍창기(우익수)-박해민(중견수)-문성주(좌익수)-오스틴(지명타자)-문정빈(1루수)-오지환(유격수)-문보경(3루수)-박동원(포수)-구본혁(2루수)으로 선발 라인업을 구성했다.

한화 선발 투수는 박준영(96번)이다.

문보경은 올시즌 65경기서 타율 2할5푼 7홈런 40타점으로 부진한 모습을 보이고 있다. 후반기 6경기에서 타율 2할1푼1리(19타수 4안타) 1타점을 기록했다. 전날 NC전에선 선발에서 빠졌다가 대타로 출전했다.

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LG는 삼성과의 전반기 최종전에서 패한 이후 내리 7연패를 당했다. KT와의 후반기 4연전과 NC와의 2연전 모두 패했다.

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투-타 모두 극심한 부진에 빠져있다. 후반기 6경기에서 팀타율 2할4푼8리로 전체 9위, 경기당 2.8득점으로 꼴찌다. 득점권 타율은 1할3푼7리로 조금 올랐지만 여전히 찬스에서 어려운 모습. 평균자책점도 6.00으로 꼴찌. 특히 선발진이 평균자책점 7.58로 압도적 꼴찌에 머물러 있다. 후반기 6패 중 5패가 선발패다.

LG는 임찬규가 선발로 나선다. 18경기 9승3패 평균자책점 4.08을 기록 중. 팀의 7연패 탈출과 함께 자신의 4년 연속 두자릿수 승리에 도전한다.

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직전 후반기 첫 등판인 18일 KT전에선 4이닝 9안타 5실점으로 패전투수가 됐었다.

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올시즌 한화전엔 첫 등판. 지난해엔 5경기에 등판해 2승1패 평균자책점 1.59로 매우 좋았다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com