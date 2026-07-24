'ERA 1.29였는데'…최민석, 완전히 무너졌다→2⅔이닝 10실점 '최악투' [잠실 현장]

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 3회초 2사 만루. 강판당하는 두산 선발 최민석. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 3회초 2사 만루. 강판당하는 두산 선발 최민석. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 올 시즌 두산 베어스 마운드의 '최고 히트상품'으로 꼽히던 최민석이 선두 삼성 라이온즈의 매서운 타선 폭격에 헤어나올 수 없는 수렁으로 빠져들었다. 3회에만 무려 42개의 공을 뿌리며 무너지는 등, 개인 최악의 피칭으로 경기 초반 승기를 완전히 내주고 말았다.

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최민석은 24일 서울 잠실야구장에서 열린 삼성 라이온즈와의 홈 경기에 선발 등판해 2⅔이닝 7안타 4볼넷 1탈삼진 10실점(6자책)을 기록하며 조기 강판당했다. 3이닝을 채 채우지 못하는 동안 투구 수는 무려 72개에 달했다. 1.29였던 평균자책점은 2.49로 대폭 상승했다.

시작은 나쁘지 않았다. 1회 최민석은 단 9개의 공으로 삼성 상위 타선을 삼자범퇴 처리하며 기분 좋게 출발했다. 2회 2사 후 류지혁에게 볼넷, 이재현에게 적시 2루타를 내주며 첫 실점을 기록했을 때까지만 해도 경기 양상은 팽팽했다.

그러나 3회, 삼성 타선이 작정한 듯 최민석의 공을 파고들면서 대참사가 시작됐다. 선두 타자 강민호에게 볼넷을 내준 뒤 김지찬을 뜬공으로 처리했으나, 김성윤과 구자욱에게 연속 안타를 맞아 1사 만루 위기에 몰렸다. 최형우에게 2타점 우전 적시타, 르윈 디아즈에게 적시타를 연속으로 허용하며 스코어는 순식간에 4-0으로 벌어졌다.

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 3회초 2사 만루. 강판당하는 두산 선발 최민석. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 3회초 2사 만루. 강판당하는 두산 선발 최민석. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

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2사 2, 3루 상황에서 이재현의 유격수 땅볼 때 1루수 강승호의 베이스 터치가 떨어지는 실책이 나오며 주자 최형우가 홈을 밟아 5번째 실점을 기록했다.

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위기는 멈추지 않았다. 김영웅의 볼넷에 이어 강민호가 좌중간을 가르는 2타점 적시 2루타를 날렸고, 김지찬의 적시타와 김성윤의 볼넷으로 다시 2사 만루가 됐다. 8-0.

결국 두산 벤치는 최민석을 내리고 이병헌을 긴급 투입했다. 하지만 이병헌마저 구자욱에게 2타점 적시타를 맞아 최민석의 책임 주자 2명이 모두 홈을 밟으면서 실점은 10점(6자책)까지 불어났다.

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최민석은 총 72구 중 싱커 31개와 커터 27개, 두 구종에 피칭의 80% 이상을 집중시켰다. 주무기로 활용해야 할 커터가 스트라이크(12개)보다 볼(15개)이 더 많을 정도로 제구가 크게 흔들렸다. 슬라이더와 스플리터의 비중을 높이지 못하고 싱커, 커터 위주의 패스트볼 계열 피칭을 고집하다가, 삼성의 매서운 타격과 끈질긴 볼카운트 싸움에 공략당했다.

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 3회초 2사 만루. 강판당하는 두산 선발 최민석. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

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고재완 기자 star77@sportschosun.com