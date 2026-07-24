'NC→두산→KIA→한화' "이제 마지막 팀이길..." 이형범의 선전포고 "내가 있던팀 제치고 가을야구"[대전 인터뷰]

한화 이형범. 사진제공=한화 이글스

한화 이형범이 24일 인터뷰를 하고 있다. 대전=권인하 기자

한화 이글스 이형범. 사진제공=한화 이글스

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]"내가 있던 팀을을 제치고 가을야구 하고 싶다."

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이번이 자신의 프로 4번째 팀이다. 마지막 팀이길 바라는 마음이다.

NC 다이노스에 입단해 두산 베어스에서 우승의 기쁨을 맛봤다. KIA 타이거즈에서 재기를 꿈꿨지만 쉽지 않았지만 이제 한화 이글스에서 마지막 불꽃을 태운다.

이형범은 7월 23일 광주에서 열린 한화-KIA전이 끝난 후 곧바로 발표된 트레이드에서 하주석과 유니폼을 바꾸게 됐다.

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KIA맨에서 한화맨이 된 것. KIA 유니폼을 입고 그라운드에 나와 동료들과 마지막 사진을 찍고 이별의 아쉬움을 나눴다.

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그리고 24일 대전으로 왔다. 2012년 NC 다이노스에 입단했을 때 자신의 첫 스승이었던 김경문 감독이 한화에 있었다. 김 감독이 훈련전 선수들을 모아놓고 이형범을 선수단에 인사시켰다.

김 감독은 이형범을 곧바로 1군에 등록하며 "부담을 주기 보다는 조금 편한데 부터 시작을 해야하지 않겠나"라면서 "KIA에서 던지는 것을 보니까 장점이 몸쪽을 잘던지더라. 투수코치와 잘 상의를 해서 잘 맞는 곳에 쓰겠다"라고 했다.

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한화 새 동료들과 첫 훈련을 마치고 만난 이형범은 "10년이 지났어도 감독님의 카리스마는 아직도 남아 있는 것 같다. 다시 신인으로 돌아가는 느낌이 들었다"면서도 "그래도 반갑게 맞아주셨다"면서 웃었다.

한화로 이적한 이형범이 24일 대전에서 김경문 감독의 소개로 선수단에 인사하고 있다. 사진제공=한화 이글스

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화가 9대3으로 승리했다. 경기 종료 후 이형범과 하주석의 트레이드 소식이 전해진 가운데 KIA 투수들이 이형범과 아쉬운 작별의 시간을 갖고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화가 9대3으로 승리했다. 경기 종료 후 이형범과 하주석의 트레이드 소식이 전해진 가운데 KIA 투수들이 이형범과 아쉬운 작별의 시간을 갖고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

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이제 어느정도 연차가 생기다 보니 세번째 이적인데 조금은 여유가 있는 듯. 이형범은 "KIA에서도 (양)현종이 형, (이)태양이 형 다음으로 넘버3이었다. 그런데 (이)민우형이 그러는데 여기서도 (류)현진이 형, 민우형 다음으로 넘버3더라"면서 "예전엔 낯을 좀 가려서 어색했었는데 이제는 나이가 있어서 두산과 KIA에서 동생들과 대화를 많이 해서 소통하는 것은 문제가 없을 것 같다. 동생들이 반갑게 맞아주더라"고 했다.

"이제 한화가 마지막 팀이 됐으면 좋겠다"라고 한 이형범은 "우리 팀이 순위싸움을 하고 있는데 내가 있었던 팀들(두산 5위, KIA 4위)이 다 위에 있더라. 하나둘씩 제치고 위로 올라가서 가을 야구를 하고 싶다"라고 각오를 밝혔다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com