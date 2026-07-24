'우승팀도 7연패하니 급해졌다.' 기본기는 어디갔나. 공도 못잡고, 발 떨어지고... 정신줄부터[대전 현장]

1회말 노시환 안타 때 2루주자 홍창기의 홈송구를 포수 박동원이 놓치고 있다. Tving중계방송 캡쳐

5회말 허인서의 3루수앞 땅볼 때 2루수 구본혁이 공을 받기전에 2루에서 발이 떨어진 것이 확인됐다. Tving중계방송 캡쳐

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]야구가 안될 때 마음이 급해진다.

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아무리 산전수전 다 겪어도, 아무리 잘하는 선수도 안될 땐 똑같다. 그래서 더욱 안될 때 기본기를 강조한다. 잘하려고 하다가 기본기를 잊기 때문이다.

그 야구 잘한다는 LG 트윈스도 7연패에 빠지다보니 급해졌다. 기본기를 잊는다.

수비에서 어이없는 실수가 나왔고 실점으로 이어졌다.

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LG는 23일까지 7연패에 빠졌다. 후반기 6경기에서 KT에 4연패, NC에 2연패를 하고 24일 대전으로 왔다.

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LG 임찬규, 한화 박준영(96번)의 선발 맞대결. 선발로만 보면 분명 LG가 유리해 보였다.

그런데 1회말 선취점을 내줬다. 그런데 LG에겐 안줘도 될 점수였다.

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2사후 3번 문현빈에게 빗맞힌 좌전안타를 맞았고 4번 노시환 앞에서 2루 도루를 허용했다. 그리고 노시환이 우전안타를 쳤다. 2루주자 문현빈이 3루를 돌아 홈으로 달렸고 LG 우익수 홍창기가 홈으로 빠르게 던졌다. 공이 문현빈보다 빨리 왔다. 아웃 타이밍.

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그런데 공이 높게 왔고 이를 잡고 빨리 미트를 내려 문현빈을 태그하려는 LG 포수 박동원의 마음이 급했다. 공을 제대로 포구하지 못했다. 문현빈도 홈을 제대로 터치하지 못해 공만 제대로 잡았다면 아웃을 시킬 수 있었지만 공은 옆에 떨어졌고 문현빈이 다시 홈을 터치해 세이프. 0-1. 홍창기의 송구가 강하고 높아서 잡기 어려운 부분도 있었지만 포구가 먼저라는 점은 아쉬움이 컸다.

아쉬운 장면은 5회말에도 나왔다. 5회초 박해민의 2타점 3루타로 3-1로 역전했던 LG는 5회말 선발 임찬규의 갑작스런 난조로 3-7로 역전을 당했다. 5번 허인서의 3루수앞 땅볼 때 2루-1루로 이어지는 병살이 나왔다. 그런데 2루에서 세이프가 선언.

알고보니 3루수 문보경의 송구를 받은 2루수 구본혁의 발이 공을 받기전에 2루에서 떨어졌다는 것. LG측에서 비디오판독을 신청했는데 실제로 공이 오기전 먼저 발이 떨어진 것이 선명하게 잡혔다. 병살을 하려는 마음에 발이 먼저 떨어지고 말았다. 이닝이 끝났거나 2사 1루가 됐어야 했는데 2사 2루가 되고 말았고 김태연의 안타로 2루에서 기사회생한 노시환이 홈을 밟아 3-8로 1점이 더 벌어졌다.

LG로선 타격, 마운드를 따지기 전에 급해지는 마음부터 다시 잡아야하는 시기가 됐다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com