'첫 경기 운이 아니었다'…빅리거의 품격, 페덱 '87구 6이닝2실점 QS' 2승 요건→ERA 1.50

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 4회 투구를 마치고 강민호와 하이파이브를 나누고 있는 삼성 페덱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 페덱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 메이저리그 통산 32승의 클래스는 KBO리그 무대에서도 단숨에 마운드를 지배했다. 선두 삼성 라이온즈의 대체 외국인 투수 크리스 페덱(30)이 100구 미만의 효율적인 투구 수 관리 속에 퀄리티 스타트(QS)를 달성하며 시즌 2승 요건을 완벽하게 갖췄다.

Advertisement

페덱은 24일 서울 잠실야구장에서 열린 두산 베어스와의 원정 경기에 선발 등판해 6이닝 6안타 3탈삼진 2실점의 짠물 피칭을 선보였다. 총 투구 수는 단 87개에 불과했고, 시즌 평균자책점은 1.50을 기록하며 완벽한 승리 보증수표로 자리매김했다.

경기 전 박진만 삼성 감독은 "첫 등판 호투에 이어 오늘도 당연히 기대를 걸고 있다. 100구는 넘기지 않는 선에서 첫 경기보다 길게 이닝을 끌고 갈 것"이라며 페덱을 향한 강한 신뢰를 보인 바 있다.

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 페덱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 6회 투구를 마치고 동료들과 하이파이브를 나누고 있는 삼성 페덱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

3회초 타선이 무려 9득점을 쓸어 담으며 10대0이라는 넉넉한 득점 지원을 안겨주자, 페덱은 도망가지 않는 공격적인 투구로 두산 타선을 요리했다. 스트라이크 존 구석구석을 파고드는 제구력과 타격 타이밍을 빼앗는 정교한 변구 조합으로 아웃카운트를 차곡차곡 쌓아 올렸다.

Advertisement

두산 타선이 경기 중반 반격을 시도했지만, 페덱의 위기관리 매커니즘은 흔들리지 않았다. 10-0으로 앞선 4회말, 박준순과 양의지에게 연속 안타를 내주며 무사 1, 2루 위기에 몰렸다. 안재석을 유격수 뜬공으로 처리해 숨을 고른 페덱은 유니오 세베리노에게 우전 적시타를 맞아 첫 실점을 했으나, 추가 실점 없이 이닝을 마무리지었다.

Advertisement

11-1로 앞선 6회말에는 선두 타자 박준순에게 우전 2루타를 내준 뒤 김기연의 2루 땅볼 때 주자를 3루까지 보냈다. 이어 안재석에게 외야 희생플라이를 내주며 1점을 더 내줬지만 더이상의 실점없이 6이닝 피칭을 완벽하게 완성했다.

7회에는 이승현에게 마운드를 넘겨줬다.

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 6회 투구를 마치고 동료들과 하이파이브를 나누고 있는 삼성 페덱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

Advertisement

고재완 기자 star77@sportschosun.com