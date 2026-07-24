'임찬규 너마저...' LG를 절망에 빠뜨린 5회말 7득점. 한화 3연승, LG 8연패[대전 리뷰]

한화 오재원이 5회말 역전 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 사진제공=한화 이글스

한화 문현빈이 1회말 홈에 슬라이딩하고 있다. 사진제공=한화 이글스

Advertisement

Advertisement

[대전=스포츠조선 권인하 기자]한화 이글스가 LG 트윈스에게 지난해 한국시리즈에서 패한 아쉬움을 8연패로 갚았다.

Advertisement

한화는 24일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와의 홈경기서 5회말 7득점의 빅이닝으로 8대4로 재역전승을 거뒀다.

한화는 3연승을 달렸고, LG는 후반기 1승도 없이 내리 8연패에 빠졌다.

한화는 오재원(좌익수)-페라자(우익수)-문현빈(중견수)-노시환(지명타자)-허인서(포수)-김태연(1루수)-이도윤(2루수)-박정현(3루수)-심우준(유격수)으로 선발 라인업을 구성했고, LG는 홍창기(우익수)-박해민(중견수)-문성주(좌익수)-오스틴(지명타자)-문정빈(1루수)-오지환(유격수)-문보경(3루수)-박동원(포수)-구본혁(2루수)으로 맞섰다.

Advertisement

LG 임찬규와 한화 박준영(96번)의 선발 맞대결. 선발로는 LG가 유리해보였지만 한화가 선취점을 뽑았다.

Advertisement

1회말 2사후 문현빈이 좌전안타에 이은 2루 도루를 성공시켰고 곧바로 노시환이 1타점 우전 적시타를 쳤다. LG로선 아쉬운 장면이었다. 우익수 홍창기가 빠르게 홈송구를 했고 문현빈보다 빨리 공이 왔다. 아웃타이밍으로 보였지만 높게 송구된 공을 포수 박동원이 점프해 잡는가 했는데 공이 미트에 들어갔다가 빠져나오고 말았다.

LG는 2회초 선두 오스틴의 볼넷과 문정빈의 행운의 우익선상 2루타, 문보경의 볼넷으로 1사 만루의 찬스를 얻었지만 박동원의 유격수앞 병살타로 무산.

Advertisement

그러나 LG는 임찬규의 안정적인 피칭 속에 5회초 기어이 역전에 성공했다. 선두 분보경의 안타와 1사후 구본혁의 좌중간 2루타로 1점을 뽑아 1-1 동점.

Advertisement

홍창기의 우전안타로 만든 1사 1,3루의 찬스에서 박해민이 바뀐 투수 장유호로부터 우중간 3루타를 때려내 2점을 더해 3-1을 만들었다.

드디어 지긋지긋한 7연패에서 탈출할 수 있다는 희망이 싹트는 순간이었다. 하지만 1사 3루의 추가 득점 기회에서 문성주의 1루수앞 땅볼 때 박해민이 홈에서 태그아웃되며 추가 득점을 하지 못한게 아쉬웠다.

한화가 5회말 빅이닝을 만들며 LG에 절망을 안겼다.

한화 선발 박준영(96번)이 힘차기 공을 뿌리고 있다. 사진제공=한화 이글스

한화 노시환이 1회말 안타를 치고 세리머니를 하고 있다. 사진제공=한화 이글스

선두 김태연의 볼넷과 이도윤의 좌중간 안타로 무사 1,3루의 찬스에서 박정현의 타구가 3루수 문보경의 키를 넘기는 2루타가 되며 2-3으로 추격하며 무사 2,3루의 역전찬스가 만들어졌다. 이어 심우준의 3루수앞 땅볼 때 3루수 문보경이 홈으로 뿌렸지만 세이프가 되며 3-3 동점.

무사 1,3루에서 오재원이 좌중간 싹쓸이 2루타를 쳐 단숨에 5-3이 됐다. 페라자가 볼넷을 골라 아직도 무사 1,2루.

결국 임찬규가 내려가고 김윤식이 마운드에 섰다.

문현빈이 우익수 플라이로 물러나며 드디어 첫 아웃카운트. 이때 1,2루 주자가 모두 2,3루로 진루했고 노시환의 중전안타로 홈을 밟아 7-3이 됐다.

허인서가 3루수앞 땅볼을 쳤고 이것이 2루-1루로 이어지며 병살로 이닝이 끝나는 줄 알았는데 2루에서 세이프가 선언. 2루수 구본혁이 공을 받기전 발이 떨어졌다는 판정이었다. 비디오 판독 결과 세이프 확정. 그리고 김태연의 좌전안타로 1점 추가로 8-3.

LG는 7회초 구본혁의 2루타와 2사후 대타 이재원의 좌중간 안타로 1점을 쫓아갔고 오스틴의 중전안타로 2사 1,3루의 추격의 기회를 이어나갔으나 문정빈의 우익수 플라이에 그쳤다. 그리고 LG에 더이상의 기회는 없었다.

한화는 노시환이 4타수 2안타 3타점, 문현빈이 4타수 2안타, 김태연이 3타수 2안타 1타점을 기록하는 등 타자들이 고른 활약을 보였다.

LG는 찬스에서 여전히 집중력 부족을 보여준데다 수비에서 기본기마저 떨어지는 모습을 보이면서 허무한 8연패에 빠졌다. 선발 임찬규는 4이닝 6안타 2볼넷 7실점으로 패전 투수가 됐다. LG는 후반기에 7패 중 6패가 선발패다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com