'충격' 경기중 긴급 상경...팔 빠져라 던진 최고 아쿼에게 무슨 일이? [광주 현장]

21일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데 자이언츠와 키움 히어로즈의 경기. 8회초 등판한 유토가 투구하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.21/

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[광주=스포츠조선 김용 기자] 유토, 너마저...

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키움 히어로즈에 또 부상 악재가 날아들었다. 훌륭한 활약을 해주던 아시아쿼터 유토가 어깨에 이상을 느낀 것이다.

키움은 24일 광주에서 KIA 타이거즈와 주말 3연전 첫 번째 경기를 치렀다. 8회초 동점을 만드는 등 강팀 KIA와 경기 후반까지 대등한 경기를 했다.

그런데 5-5 동점 절체절명의 8회말 마운드에 낯선 투수가 올라왔다. 정다훈. 키움이 신인드래프트 4라운드에 뽑은 신인. 올해 15경기 출전 경험은 있지만, 박빙의 상황 상대 1번타순부터 시작할 때 어린 선수가 올라온 배경이 궁금했다.

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이유가 있었다. 선발 안우진이 5회를 던지고 내려간 가운데 불펜이 부족하기도 했고, 이 선수가 나오지 못했기 때문이다. 유토.

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유토는 이날 경기를 앞두고 캐치볼을 하던 도중 오른 어깨에 문제를 느꼈다고 한다. 그래서 키움 구단은 경기 시작 직후 유토를 서울로 올려보냈다. 정밀 검진을 위해서다. 일단 시간이 늦어 검진은 25일 진행될 가능성이 커 보인다.

11일 잠실야구장에서 열린 2026 KBO 올스타전. 유토가 그라운드로 나서고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.11/

문제는 통증 부위가 어깨라는 점. 어깨 부상이면 시즌 아웃까지도 걱정해야 한다. 유토는 올시즌 42경기에 등판해 5승4패10홀드12세이브 엄청난 활약을 해주고 있었다. 22일 삼성 라이온즈전에서도 2이닝 4삼진 무실점 홀드를 기록했었다. 최근 웰스(LG)가 주춤한 가운데, 유토가 왕옌청(한화)과 함께 리그 최고 아시아쿼터라고 해도 무방한 상황이었다.

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유토는 지난 주말 한화 이글스와의 후반기 개막 4연전에서 불가피하게 3연투를 했었다. 유토의 등판으로 거의 졌던 경기를 무승부로 마치는 소득이 있었지만, 어깨가 아파버리니 아쉬움으로 남게 됐다.

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키움은 이날 경기를 앞두고 에이스 알칸타라의 팔꿈치 부상 소식도 전해야 했다. 알칸타라는 팔꿈치 통증으로 인해 로테이션 두 차례 정도를 건너뛸 예정이다. 그런 가운데 유토의 부상 소식까지 더해졌다. 유토가 빠지면 장기로 차와 마를 빼고 상대와 싸워야 한다.

광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com