'삼성, 1위 이유 증명했다'…페덱 QS·장단 17안타 폭발→두산에 15대4 대승 [고척리뷰]

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 4회 투구를 마치고 강민호와 하이파이브를 나누고 있는 삼성 페덱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 3회 2사 만루. 2타점 적시타 날린 삼성 강민호. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 리그 선두 삼성 라이온즈가 매서운 타선 화력을 앞세워 두산 베어스를 완전히 제압했다. 메이저리그 출신 대체 외인 크리스 페덱의 2경기 연속 호투와 3회에만 8득점을 올린 타선의 맹폭을 앞세워 11점 차 대승을 거뒀다.

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삼성은 24일 서울 잠실야구장에서 열린 두산 베어스와의 주말 3연전 첫 경기에서 15대4로 대승을 거두었다. 선두 삼성은 기분 좋은 대승으로 독주 체제를 공고히 한 반면, 두산은 믿었던 선발 최민석이 무너지며 아쉬운 패배를 안았다.

선취점은 2회초 삼성의 몫이었다. 2사 후 볼넷으로 출루한 류지혁이 이재현의 좌중간 적시 2루타 때 홈을 밟으며 1-0으로 앞서갔다.

승부는 3회초에 일찌감치 갈렸다. 삼성 타선은 두산 선발 최민석을 상대로 무시무시한 빅이닝을 만들어냈다. 선두 타자 강민호의 볼넷 후 김성윤과 구자욱의 연속 안타로 만든 1사 만루에서 최형우가 2타점 우전 적시타를 터뜨려 3-0을 만들었다. 이어 르윈 디아즈의 적시타로 4-0까지 달아났다.

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류지혁의 야수선택과 도루로 이어진 2사 2, 3루에서 이재현의 유격수 땅볼 때 상대 1루수 포구 실책이 겹치며 5-0이 됐다. 김영웅의 볼넷 후 강민호가 좌중간을 가르는 2타점 적시 2루타로 7-0을 만들었고, 이어 김지찬이 적시타를 터뜨려 8-0으로 점수 차를 벌림과 동시에 선발 전원 출루 대기록을 완성했다.

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 3회초 2사 만루. 강판당하는 두산 선발 최민석. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 3회초 2사 만루. 강판당하는 두산 선발 최민석. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

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두산 선발 최민석은 2⅔이닝 7안타 4볼넷 10실점(6자책)으로 조기 강판당했고, 평균자책점은 2.19에서 2.49로 대폭 상승했다.

삼성 선발 크리스 페덱은 팀의 화력 지원 속에 안정적인 경기 운영을 펼쳤다. 4회말 박준순과 양의지의 연속 안타 후 유니오 세베리노에게 적시타를 맞아 첫 실점을 내줬으나 추가 실점을 막아냈다. 삼성 타선이 5회초 구자욱의 적시타로 11-1까지 달아난 가운데, 페덱은 6회말 안재석의 희생플라이로 1점을 더 내주며 11-2를 만들었지만 6이닝을 깔끔하게 책임졌다.

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이날 페덱은 6이닝 6피안타 3탈삼진 2실점으로 2경기 연속 퀄리티 스타트(QS)를 기록하며 KBO 리그 입성 2경기 만에 시즌 2승 고지를 밟았다.

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삼성은 경기 후반에도 고삐를 늦추지 않았다. 7회 1사 후 강민호의 안타와 김지찬의 볼넷, 김성윤의 적시타로 12-2를 만든 삼성은 대타 김도환의 희생플라이와 디아즈의 중전 적시타를 묶어 14-2까지 점수 차를 벌렸다.

8회 두산은 대타 손아섭의 2루타와 김기연의 적시타, 세베리노와 김대한의 연속 안타로 2점을 따라붙어 14-4를 만들었다.

9회에도삼성은 대타 김헌곤의 2루타와 김성윤의 안타로 만든 기회에서 김현준이 중견수 희생플라이를 때려내며 15-4 대승의 마침표를 찍었다.

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 3회초 1사 만루. 2타점 적시타를 날린 삼성 최형우. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 3회 1타점 적시타를 날린 삼성 디아즈. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

고재완 기자 star77@sportschosun.com