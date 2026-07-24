"끝까지 함께하고 싶었지만..." 하주석 떠나보낸 노시환의 두 마음. "이 악물고 잡을 겁니다"[대전 코멘트]

18일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 한화-KIA전. 4회초 2사 노시환이 솔로포를 친 후 하주석의 환영을 받고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.18/

12일 잠실구장. 한화 하주석과 노시환이 즐겁게 훈련하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2024.6.12/

한화 노시환이 1회말 안타를 치고 세리머니를 하고 있다. 사진제공=한화 이글스

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]"이 악물고 끝까지 잡을 거다."

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프로의 세계는 냉정하다. 전날까지 웃으며 지냈던 친한 사람과 이별을 해야한다.

한화 이글스는 지난 23일 2012년 1차지명으로 뽑았던 프랜차이즈 스타 하주석을 KIA 타이거즈로 떠나보내고 투수 이형범을 받는 1대1 트레이드했다.

한화 선수들에겐 충격적인 일이었다. 분명 하주석에겐 더 나은 일이 될 수 있었다. 올시즌 퓨처스리그에서 잘 치고 있는데 1군에서 뛸 기회가 주어지지 않고 있었다. 뛰기 위해선 다른 팀으로의 이적이 필요했다.

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한화 노시환도 이를 알고 있기에 하주석과의 이별을 담담하게 받아들였다. 개인적으로는 아픈 이별이지만 친한 형의 야구 인생을 위해선 기쁜 일이었기 때문이다.

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노시환은 24일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG 트윈스와의 홈경기서 4번-지명타자로 선발출전해 4타수 2안타 3타점으로 팀의 8대4 승리를 이끌었다. 1회말 2사 2루서 1타점 우전안타를 때려냈고, 5-3으로 앞선 5회말 1사 2,3루에선 깨끗한 중전 적시타로 7-3, 4점차로 벌려 놓았다. 팀이 필요할 때 딱딱 안타를 때려내는 찬스에서 무서운 집중력을 보여줬다.

수비 훈련을 하다가 오른손 중지를 다쳐 부어있어 아직은 송구가 힘든 상태. 타격할 땐 그래도 참을만 해 지명타자로 나서고 있다. 강백호가 부상으로 빠져 있어 노시환이라도 중심타선을 지키고 있는게 한화에겐 천만다행인셈.

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노시환에게 하주석의 이적에 대해 묻자 아쉬움 반, 기쁨 반의 소감을 말했다. 노시환은 "개인적으로는 너무 아쉽다"라며 "신인 때부터 내가 적응할 수 있게 가장 많은 도움을 준 형이 주석이 형이었다. 그래서 한화에서 끝까지 함께 하지 못한다는게 너무 아쉽다"라면서 "그러나 주석이 형의 입장에서 보면 충분히 좋은 기회를 받고 좋은 퍼포먼스를 보일 수 있기 때문에 그 두가지 마음이 들었다"라고 말했다.

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"주석이 형과 통화를 하면서 KIA 가서 잘하시라고 했고, 대전 또 오시면 얼굴 보자고 했다"는 노시환은 "잘 하시길 빌긴 하지만 우리와 할땐 이 악물고 끝까지 잡을 것이다. 내 쪽으론 치지 말라고 말씀드리고 싶다"라며 웃었다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com