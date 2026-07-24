데이비슨보다 제가 만만했나요...고의4구가 나오자, 안치홍은 스리런포로 KIA를 침몰시켰다 [광주 현장]

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 9회초 2사 1,2루 안치홍이 재역전 3점홈런을 치고 데이비슨과 기뻐하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

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[광주=스포츠조선 김용 기자] 데이비슨을 거른 죄, 안치홍이 다스리리라.

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키움 히어로즈가 갈 길 바쁜 KIA 타이거즈를 3연패 늪에 빠뜨렸다. 9회초 터진 안치홍의 결정적 스리런포에 광주기아챔피언스필드가 침묵에 빠졌다.

키움은 24일 열린 KIA와의 주말 3연전 1차전에서 안치홍의 극적 결승 3점 홈런에 힘입어 8대5로 승리했다. 주중 선두 삼성 라이온즈와의 3연전에서 잘 싸우고 온 키움은 후반기 개막 후 좋은 기세를 몰아 KIA까지 격침시켰다. 올시즌 KIA만 만나면 작아졌는데, 10번의 만남 만에 첫 승을 따냈다. KIA는 주중 한화 이글스 3연전 2연패에 이어 이날 경기까지 패하며 3연패에 빠졌다.

키움이 처음 달아나고, KIA가 역전까지 성공했지만, 키움이 다시 경기를 뒤집는 재밌는 흐름이었다.

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키움은 2회 선취점을 냈다. 2사 1, 2루 찬스서 김건희가 네일을 상대로 선제 1타점 적시타를 때려낸 것. 기세를 탄 키움은 4회와 5회 점수를 추가하며 달아났다.

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 4회초 무사 1루 김웅빈이 우월 2점홈런을 치고 타구를 바라보고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

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4회에는 김웅빈이 투런포를 때려냈다. 네일의 몸쪽 공을 기술적으로 잡아당겨 우측 담장을 넘겼는데, 최근 뜨거운 흐름을 그대로 보여주는 홈런이었다.

5회 1점은 아쉬웠다. 무사 만루 찬스를 잡은 가운데, 최주환의 병살타로 겨우 1점을 더했다.

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죽어가는 상대의 숨통을 끊지 못한 결과는 치명적이었다. 위기 뒤 KIA가 살아났다. 5회말 카스트로가 호투하던 안우진을 상대로 추격 솔로포를 때려냈다. 그러자 바로 이어 등장한 김도영이 연속 타자 홈런으로 화답했다. 2-4까지 추격.

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 5회말 카스트로가 솔로홈런을 치고 김도영과 기쁨을 나누고 있다. 김도영은 카스트로에 이어 솔로포를 날리며 백투백홈런을 기록했다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

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경기는 6회 동점이 됐다. 안우진이 내려가자 KIA 방망이가 터지기 시작했다. 2사 후 박정훈을 상대로 박재현, 카스트로, 김도영의 연속 안타가 터지며 턱밑까지 추격을 했다. 그리고 나성범의 빗맞은 타구가 행운의 적시타가 되며 4-4 동점이 됐다.

KIA는 7회 기어이 경기를 뒤집었다. 박상준이 바뀐 투수 김선기를 상대로 역전 솔로포를 때려낸 것이다.

하지만 기쁨도 잠시. 키움이 8회 닷디 균형을 맞췄다. KIA는 승리를 지키기 위해 곽도규를 토입했는데 제구가 흔들렸다. 선두 최주환에게 볼넷을 내준 데 이어 1사 후 박찬혁에게 안타를 허용하며 1사 1, 3루 위기를 맞이했다. 기록은 안타였지만 KIA 2루수 김규성이 공을 잡지 못해 외야까지 간 타구였다.

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 9회초 2사 1,2루 조상우가 안치홍에 재역전 3점홈런을 허용한 후 아쉬워하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

여기서 KIA는 조상우를 투입했고, 키움은 이형종을 대타로 맞불을 놨다. 이형종이 침착하게 3루 방면 땅볼을 굴려 3루 주자를 홈인시켰다. 5-5 동점.

승부는 9회초 갈렸다. 선두 권혁빈이 조상우 상대 안타로 출루했다. 서건창의 희생번트. 추재현이 삼진을 당했다. KIA는 1루가 비어있기에 데이비슨을 고의4구로 보냈다. 다음 타자는 4번 안치홍.

안치홍은 왜 나를 선택했느냐는 듯, 조상우의 슬라이더를 통타해 역전 결승 스리런포로 연결시켰다. 이 홈런은 너무 임팩트가 컸다. KIA가 다시 일어설 수 없었다.

광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com