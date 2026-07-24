"2실점 의미無, 영리하게 맞혀 잡은 페덱" 박진만 감독 '극찬' [잠실 승장]

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 삼성이 두산에 승리했다. 경기 종료 후 페덱과 하이파이브를 나누고 있는 박진만 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 4회 투구를 마치고 강민호와 하이파이브를 나누고 있는 삼성 페덱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 고재완 기자] "2실점은 투구 패턴 변화를 감안하면 큰 의미가 없다."

Advertisement

투타의 완벽한 조화 속에 15대4 대승을 거둔 선두 삼성 라이온즈. 사령탑 박진만 감독의 얼굴에는 2경기 연속 호투로 2승을 거머쥔 대체 외인 크리스 페덱의 영리한 마운드 운영과, 꽉 막힌 혈을 뚫어낸 야수들의 집중력을 향한 강한 신뢰가 묻어났다.

24일 서울 잠실야구장에서 열린 두산 베어스와의 원정 경기 대승 직후, 박 감독은 승리의 결정적 요인으로 페덱의 '완급 조절'과 2회초 '발과 방망이의 합작품'을 꼽았다.

우선 박 감독은 이날 6이닝 2실점(87구)으로 퀄리티 스타트(QS)를 달성한 크리스 페덱의 압도적인 경기 운영 능력에 엄지를 치켜세웠다. 메이저리그 통산 32승 베테랑다운 노련함이 빛났다는 평가다.

Advertisement

박 감독은 "선발투수 페덱은 2번째 경기에서도 역시나 안정된 모습을 보여줬다"라며 "초반에는 강한 피칭을 하다가 3회에 점수차가 많이 벌어진 뒤에는 맞혀잡는 유형의 투구내용을 선보였다"고 칭찬했다.

Advertisement

페덱이 4회와 6회에 각각 1점씩 내준 것에 대해서도 사령탑은 개의치 않았다.

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 2회초 2사 1루. 이재현 2루타 때 득점에 성공한 류지혁. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 2회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 삼성 선발 페덱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

박 감독은 "2실점 자체가 많지도 않았지만, 그 실점도 투구패턴 변화를 감안했을 때 큰 의미가 없다고 봐도 될 것 같다."라며 에이스를 향한 굳건한 신뢰를 보냈다.

Advertisement

3회초에만 무려 8점을 뽑아내는 등 장단 15안타로 15득점을 폭발시킨 매서운 타선이었지만, 박 감독이 꼽은 이날 경기의 가장 결정적인 장면은 0-0으로 팽팽하던 2회초 2사 후의 선취점 상황이었다.

Advertisement

박 감독은 "타선은 초반에 자칫 침체되는 분위기가 있었지만, 2회 2아웃 이후에 류지혁의 도루 스타트와 이재현의 장타가 터지면서 선취점을 낸 장면이 매우 컸다"고 짚었다.

"그 선취점이 분위기를 바꾸는 계기가 됐다. 그 후에는 모두가 좋은 타격을 보여줬다"고 흡족해했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com