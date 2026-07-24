하주석 야구보다 더 궁금한 것, 스타 치어리더 아내와의 '생이별' 어쩌나 [광주 현장]

18일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 한화 하주석과의 결혼을 앞둔 예비신부, 치어리더 김연정이 응원전을 펼치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.10.18/

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[광주=스포츠조선 김용 기자] "아내, 이제 내 적이다. 집에서는 같은 편이지만..."

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하주석 트레이드가 야구계를 들썩이게 했다.

KIA 타이거즈와 한화 이글스는 23일 광주기아챔피언스필드에서 열린 맞대결을 끝내고 트레이드 사실을 알렸다. 내야수 하주석과 투수 이형범의 1대1 교환. 누구도 예상하지 못하던 전격 트레이드.

여기에 하주석이라 더 이슈가 됐다. 고교 시절 초대형 유격수 유망주로 손꼽히며 2012년 한화 1라운드 1순위 지명을 받고 화려하게 프로 생활을 시작했다. 하지만 순탄치 않은 야구 인생이었다. 야구보다, 불미스러운 일로 이슈의 중심에 서는 경우가 더 많았다.

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그래도 재능은 어디 가지 않았다. 지난 시즌을 앞두고 굴욕의 1년 1억1000만원 FA 계약을 체결한 뒤, 주전 2루수로 맹활약하며 팀을 한국시리즈에 올려놨다. 일반 계약으로 한 그의 연봉은 2억원까지 뛰었다. 많은 팬들이 그의 '환골탈태'에 박수를 보냈다.

KIA 타이거즈로 트레이드 된 하주석이 24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기에 앞서 등번호 30번의 KIA 홈 유니폼을 입고 취재진에 포즈를 취하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

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여기에 겹경사가 있었다. 한화 이글스 소속, 인기 치어리더 김연정씨와 결혼식까지 올린 것이다. 남편은 선수로, 아내는 치어리더로 한 팀에서 생활하는 자체로 뜨거운 관심을 받았다.

당연히 홈 대전에 신혼집을 장만했다. 그런데 이게 웬일. 1년도 함께 하지 못하고, 떨어지게 됐다.

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팬들은 하주석의 야구보다, 이 부부의 생이별에 더 큰 관심(?)을 보이고 있다. 아내가 워낙 유명인사인만큼 하주석에게 앞날에 대한 질문을 하지 않을 수 없었다.

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하주석은 웃으며 "아내, 이제 내 적이다"라고 호탕하게 말했다. 그러면서도 이내 "집에서는 같은 편이다. 야구장에서는 적이지만 말이다. 각자 위치에서 최선을 다하는 게 가장 좋을 듯 하다. 자주 못 보는 게 아쉽지만, 서산(한화 2군 캠프)에 있을 때도 못 본 건 똑같았다. 잘 헤쳐나가야 할 것"이라고 말했다.

처음 트레이드 소식이 알려졌을 때 가족들은 어떤 반응을 보였느냐는 질문에 하주석은 "가족들도 나와 비슷한 감정이었던 것 같다. 한화에 오래 있었기 때문이다. 다들 많이 놀랐다. 다만, 부모님은 가까워졌다며 좋아하시는 것도 있었다"고 소개했다. 하주석의 부모님은 광주 인근 전라북도 고창에서 귀촌 생활을 하고 있다고 한다.

하주석은 마지막으로 "결혼도 했고, 다른 짓 하면 와이프에게 혼난다. 앞으로 내가 야구를 해왔던 날보다, 할 날이 더 적다고 생각한다. 앞으로는 정말 야구에만 몰두할 것이다. 새로운 팀에 왔으니, KIA에서 즐겁게, 건실하게 야구하는 선수로 보여드리겠다. 좋은 선수로 기억될 수 있다록 노력하겠다. 몸으로 보여드리겠다"고 강조했다.

광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com