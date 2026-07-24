"삼성전 이래야 확률 높다고 봤다" 이의리 전격 선발 복귀 왜? 시라카와 불펜행 [광주 현장]

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. KIA 이의리가 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

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[광주=스포츠조선 김용 기자] "삼성전, 시라카와보다 이의리 확률이 높다고 봤다."

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KIA 타이거즈 이범호 감독이 결단을 내렸다. 이의리를 다시 선발로 복귀시킨다. 시라카와는 불펜행이다.

이 감독은 24일 광주 키움 히어로즈전을 앞두고 "이의리가 다음주 삼성 라이온즈전 선발로 나간다"고 했다. 날짜를 지목하지는 않았지만 로테이션상 시라카와가 던질 차례인 29일 경기가 유력하다.

이 감독은 23일 한화 이글스전 시라카와의 선발 등판을 앞두고, 시라카와는 구위가 훌륭하다며 선발에서 웬만하면 빼지 않을 것이라고 했다. 하지만 이날 경기를 보며 마음이 바뀐 듯 하다. 시라카와는 3이닝 5실점(4자책점)으로 부진했다. 최근 3경기 최다 이닝이 4이닝이었고 모두 3실점 이상을 하는 등 불안한 모습을 노출했다.

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시라카와가 조기에 무너지자 이 감독은 일본 단기 유학을 다녀와 제구를 잡은 이의리를 올렸다. 이의리도 3이닝 동안 2실점 하기는 했지만, 그 전까지 3경기 무실점을 했고 투구 밸런스가 나쁘지 않았다.

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 4회초 시라카와가 마운드를 내려가고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

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눈에 띄는 건 이날 3이닝을 소화했다는 것. 이전 3경기는 1이닝 또는 1⅓이닝이었다. 이유가 있었다.

이 감독은 "이의리 (보직을) 변화를 주려 생각하고 있었다. 그래서 시라카와를 일찍 내리고 이의리의 투구수를 많이 가져갔다"고 밝혔다.

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이 감독은 "다음 삼성전 선발은 이의리다. 시라카와는 중간으로 간다. 시라카와는 삼성전 시작인 28일부터 불펜으로 간다. 삼성이 워낙 강팀인데 이의리가 현재 밸런스가 좋다. 컨디션이 좋을 때 붙여보고 싶었다. 언젠가는 선발로 돌아가야 할 선수였다. 빠른 감이 있지만, 우리에게도 중요한 시기다. 중간에서 이미 능력치를 확인했다"고 말했다. 이의리는 올시즌 부진으로 인해 시즌 중 일본 단기 유학을 다녀온 뒤, 불펜으로 나서며 실전 감각을 끌어올렸다.

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이 감독은 "선발로 투입해 잘 하면 그대로 밀고 가는 거고, 안 되면 다시 중간으로 오면 된다. 한화전을 보며 결정했다. 이의리는 원래 2이닝 투구 예정이었다. 그런데 투구수가 너무 적어 한 이닝을 일부러 더 던지게 해 개수를 채웠다. 선발로 갈 수 있게끔 한 조치였다. 삼성전은 시라카와보다 이의리의 확률이 더 높다고 봤다"고 강조했다.

광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com