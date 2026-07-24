"콜업시 팀 불화 야기할 수도..." 충격적 전망, 김하성 이제 정말 ATL 떠나야 하나

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[스포츠조선 박상경 기자] 애틀랜타 브레이브스와의 인연은 여기까지인 걸까. 마이너리그 재활 경기를 소화 중인 김하성을 콜업하지 말아야 한다는 충격적인 의견이 등장했다.

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미국 스포팅뉴스는 24일(한국시각) 애틀랜타 소식을 전하는 매체 의견을 정리해 '김하성의 복귀는 애틀랜타 팀 내부 불화를 야기할 수 있다'는 제하의 기사를 내놓았다.

지난 4일 오른손 손가락 염증으로 부상자 명단(IL)에 등재된 김하성은 열흘 뒤부터 재활 경기를 시작했다. 최대 20일까지 주어지는 재활 경기 일정은 이제 막바지로 향하고 있다.

스포팅뉴스는 '두 번째 햄스트링 부상에서 복귀하는 로날드 아쿠냐 주니어가 복귀를 앞두고 있는 가운데, 애틀랜타는 선수단 구성을 위한 어려운 결정을 내려야 한다'며 '브루어 히클렌, 돔 스비스, 호르헤 마테오와 같이 방출될 가능성이 있는 선수들이 있다. 김하성의 복귀되 간과할 수 없다'고 설명했다.

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애틀랜타는 김하성이 부진을 거듭하자 마테오에게 유격수 자리를 맡겼다. 하지만 마테오 역시 타격 페이스가 하락하면서 짐 자비스에게 기회가 돌아간 상태다. 자비스는 17경기 타율 0.291(55타수 16안타) 1홈런 7타점, 출루율 0.328, 장타율 0.455, OPS(출루율+장타율) 0.783이다.

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스포팅뉴스는 '김하성이 부상으로 빠진 동안, 애틀랜타에선 자비스의 존재감이 계속 커지고 있다. 지난해 여름 애틀랜타가 자비스를 영입했을 땐 큰 주목을 받지 못했지만, 이젠 김하성의 주전 자리를 위협하는 강력한 경쟁자가 됐다'고 평가했다.

680더팬의 크리스 디마노는 "자비스를 벤치에 앉혀 놓고 김하성을 뛰게 하는 건 넌센스다. 김하성이 자비스보다 수비 면에서 더 뛰어나다는 증거는 없다"고 주장했다. 현시점에서는 상승세인 자비스를 계속 주전으로 써야 한다는 것이다.

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MLB닷컴의 애틀랜타 담당인 마크 보우먼도 비슷한 의견을 냈다. 그는 자신의 SNS를 통해 "자비스가 지금처럼 계속 잘 한다면 쓰지 않을 이유가 없다. 좌완 투수가 등판할 때 자비스 대신 마우리시오 두반을 유격술 쓰면 된다"며 "자비스는 더 많은 출전 시간을 가질 자격이 충분하다. 김하성을 다시 콜업해 (유격수로) 쓴다면 클럽하우스에 불만을 가질 선수들이 많을 것"이라고 말했다.

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애틀랜타가 김하성을 콜업하지 않는다면 방출을 선택해야 한다. 하지만 김하성을 영입하고자 하려는 구단이 나타난다고 해도 1년 2000만달러의 잔여 계약은 애틀랜타가 부담하게 될 가능성이 높다.

스포팅뉴스는 '자비스와 김하성의 생산성 격차는 부인할 수 없다'면서도 '가장 큰 문제는 애틀랜타가 김하성과의 계약을 해지할 경우, 특히 다른 팀이 그를 영입하는 데 관심을 보일 가능성이 낮은 상황에서 과연 2000만달러 연봉 지불을 감당할 의향이 있는지 여부'라고 적었다.

김하성은 최근 트리플A 재활 경기에서 장타 생산 뿐만 아니라 타구 강도를 높이면서 반등을 예고 중이다. 하지만 여전히 그를 바라보는 시선은 차갑고, 경쟁자의 상승세는 애틀랜타의 머리를 더욱 아프게 만들고 있다.

선택의 시간이 다가오는 가운데 애틀랜타가 과연 어떤 결정을 내릴 지에 관심이 쏠릴 수밖에 없다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com