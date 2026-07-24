'카우보이 모자는 홈에서만, 원정에선 팀루틴 지킬 것'…'벌써 2승' 페덱 "韓날씨 덥긴 덥다, 개인 선풍기 장만할 예정" [SC인터뷰]

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 6회 투구를 마치고 동료들과 하이파이브를 나누고 있는 삼성 페덱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 2회초 2사 1루. 이재현 2루타 때 득점에 성공한 류지혁. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] "큰 점수 차에도 끝까지 집중해 준 동료들에게 감사합니다. 어웨이 때 다 같이 연습복을 입고 출근하는 것도 팀으로 움직이기 위한 제 선택이었죠. 팬들을 위해 항상 결과로 보답하겠습니다."

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메이저리그 통산 32승의 내공은 마운드 위 피칭뿐만 아니라 원정 경기 출근길, 그리고 동료들을 향한 존중에서도 완벽하게 빛났다. 선두 삼성 라이온즈의 대체 외국인 투수 크리스 페덱(30)이 2경기 연속 퀄리티 스타트(QS)로 시즌 2승 고지를 밟은 뒤, 특유의 겸손함과 넘치는 동료애를 드러냈다.

페덱은 24일 서울 잠실야구장에서 열린 두산 베어스와의 원정 경기에 선발 등판해 6이닝 6안타 3탈삼진 2실점(87구)의 짠물 피칭을 선보이며 팀의 15대4 대승을 견인했다. 데뷔전 85구 호투에 이어 2경기 2승을 거둔 페덱은 평균자책점도 1.50을 기록하며 완벽한 1선발 카드로 자리매김했다.

경기 후 페덱은 자신의 호투보다 경기 내내 집중력을 잃지 않은 동료 야수들에게 먼저 공을 돌렸다. 페덱은 "오늘 미리 설정한 게임 플랜대로 착실하게 피칭을 가져갔고, 공도 내가 제구하고자 하는 구석구석으로 잘 들어갔다"라고 입을 열었다.

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이어 "보통 경기 초반 큰 점수 차가 나게 되면 타자들이나 수비진이 생각이 많아지거나 안 하던 플레이를 하게 되는데, 우리 선수들은 그런 모습이 전혀 없이 끝까지 경기를 잘 지켜줬다. 덕분에 나도 편안하게 이길 수 있었다"라며 팀원들을 향해 감사를 표했다.

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이날 경기 전 관심을 모았던 페덱의 '원정 경기 출근길'은 연습복 착장으로 다소 김이 샜다. 하지만 이는 팀 문화를 존중하는 페덱의 '팀 퍼스트' 정신이었다. 페덱은 "한국에 와서 원정 경기를 치를 때 다 같이 연습복을 입고 출근한다는 사실을 알게 됐다"라며 "모든 것이 '팀'으로 움직이는데 나 혼자 관심을 받기 위해 원래 스타일대로 정장을 입고 출근하는 건 아니라고 생각했다"고 전했다.

"앞으로도 어웨이 경기 때는 팀원들과 다 같이 입는 연습복을 계속 입고 경기장으로 들어오려고 한다"라고 말했다.

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 삼성이 두산에 승리했다. 경기 종료 후 페덱과 하이파이브를 나누고 있는 박진만 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 2회초 2사 1루. 이재현 2루타 때 득점에 성공한 류지혁. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

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남들보다 유독 긴 경기 전 워밍업 루틴에 대해서도 털어놨다. 그는 "다른 선수들에 비해 몸 푸는 워밍업 루틴이 좀 긴 편인데, 스스로 내 몸에 더 관심을 쏟으려고 하나씩 동작을 추가하다 보니 자연스럽게 길어졌다"라며 "무엇보다 경기장에서 마운드에 올라가 공을 던지는 순간이 항상 너무 기대되기 때문에 조금이라도 더 빨리 올라가고 싶어서 열심히 준비하는 것도 있다"며 웃어 보였다.

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한국의 한여름 더위에 대해서는 "지금까지 야구를 했던 곳들에 비해 한국 날씨가 확실히 덥긴 하다"라면서도 "경기 중에 체온이 급격히 떨어지는 걸 막기 위해 전해질 보충과 수분 보충에 신경 쓰고 있다. 조만간 개인 선풍기도 하나 장만할 예정이다"라고 전했다.

데뷔전이었던 대구 홈경기에 이어 첫 서울 원정길에서도 기분 좋은 승리를 거머쥔 페덱은 "저번 홈경기 첫 승에 이어 오늘 첫 원정 경기에서도 승리를 거두게 되어 정말 기쁘다. 언제 어디서나 뜨겁게 응원해 주시는 삼성 팬분들께 진심으로 감사드리며, 팬들을 위해 마운드 위에서 더 열심히 던져서 항상 좋은 결과로 보답하겠다"고 인사했다.

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 2회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 삼성 선발 페덱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

고재완 기자 star77@sportschosun.com