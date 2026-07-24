"前NC 페디의 조언, KBO행 결정적 역할"…삼성 보스 "민호가 자주 안아줘 마음이 편하다" [SC인터뷰]

고재완 기자 star77@sportschosun.com

24일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 유니폼 입고 포즈를 취하고 있는 삼성 보스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] "전 동료 에릭 페디가 KBO리그를 강력 추천해 줬다."

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아리엘 후라도의 대체 외국인 투수로 삼성 라이온즈에 합류한 '메이저리그 통산 17승' 우완 투수 오스틴 보스(34)가 취재진 앞에 서서 한국 무대에 임하는 각오와 입단 비화를 솔직하게 털어놓았다.

24일 서울 잠실구장에서 취재진과 만난 보스는 최근 진행한 불펜 피칭 소감부터 KBO리그를 선택한 이유, 'NC MVP 출신' 에릭 페디와의 인연, 베테랑 포수 강민호와의 첫 만남까지 유쾌한 어조로 이야기를 풀어냈다.

보스가 KBO리그, 그중에서도 리그 선두를 달리고 있는 삼성 라이온즈를 선택한 배경에는 과거 메이저리그 워싱턴 내셔널즈 시절 동료였던 에릭 페디(前 NC 다이노스)의 조언이 결정적인 역할을 했다.

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보스는 "한국행을 고민할 때 예전 동료였던 에릭 페디와 이야기를 나눴다"라며 "페디가 KBO리그에서 보낸 시간이 얼마나 즐거웠는지, 그리고 이곳에서 얼마나 큰 성공을 거두었는지 진심 어린 조언을 해줬다. 그 대화가 삼성행을 결정하는 데 정말 큰 계기가 됐다"고 밝혔다.

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이어 1위 팀 삼성에 합류한 소감에 대해 "삼성은 현재 1위를 달리고 있는 강팀이고, 의미 있는 순위 싸움을 하는 것은 선수로서 언제나 가슴 뛰는 일"이라며 "1위 팀에 합류한 만큼 약간의 압박감은 당연히 있지만, 내가 제어할 수 있는 부분에 집중하면서 팀의 연속 승리를 돕겠다"고 강조했다.

24일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 캐치볼로 몸을 풀고 있는 삼성 보스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

24일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 캐치볼로 몸을 풀고 있는 삼성 보스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

이미 한국에 들어온 지 일주일 정도 지난 보스는 선수단에 빠르게 녹아들고 있다. 특히 팀의 핵심 안방마님 강민호와의 첫 만남은 인상 깊었다.

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보스는 "포수 강민호와 만나 내 구종과 피칭 스타일에 대해 개략적인 이야기를 나눴다"라며 "무엇보다 민호가 나를 보자마자 따뜻하게 여러 번 안아줘서 기분이 정말 좋았고 마음이 편해졌다"며 미소를 지었다.

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KBO 공인구에 대해서는 "미국 공보다 KBO 공이 확실히 더 스티키하다. 적응하는 데 시간이 약간 걸리겠지만, 공의 궤적을 잘 다듬어서 스트라이크 존 구석구석을 제구할 수 있도록 만들겠다"고 다짐했다.

지난해 일본프로야구(NPB) 지바 롯데 자이언츠에서 125이닝을 소화했던 경험에 대해 "경기 내내 이어지는 열정적인 응원 문화와 스몰볼 등 아시아 야구 환경을 이미 경험해 봤기 때문에 KBO리그 적응에도 큰 도움이 될 것"이라고 짚었다.

보스는 "시즌 중간에 합류했기 때문에 개인적인 욕심보다는 팀 승리에 최대한 기여하는 것이 우선"이라며 "팀 승리를 위해 내가 할 수 있는 가장 확실한 방법은 마운드에 올라갈 때마다 '가능한 한 많은 퀄리티 스타트'를 기록하는 것"이라고 명확한 목표를 제시했다.

야구 외적인 한국 생활에 대한 기대감도 내비쳤다. 보스는 "한국에 도착한 뒤 롯데몰 근처를 자주 산책하며 쇼핑도 즐기고 있다"라며 "특히 먹는 것을 정말 좋아해서 한국의 다양한 지역을 다니며 맛집을 탐방하는 것이 가장 기대되는 일 중 하나"라며 웃기도 했다.

24일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 동료들과 함께 몸을 풀고 있는 삼성 보스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

고재완 기자 star77@sportschosun.com