5선발인데 1선발급 피칭 "그가 나오면 이긴다는 확신 들어"…비결은 '투구 매커니즘' 변신 [SC포커스]

23일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 양창섭. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

23일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 양창섭. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] "5선발이 아니라 거의 3선발급 활약이다. 양창섭이 마운드에 서면 팀 전체에 '오늘 경기는 이긴다'는 든든한 분위기가 형성된다."

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선두 삼성 라이온즈의 독주 레이스를 이끄는 숨은 일등 공신, 우완 투수 양창섭을 바라보는 박진만 감독의 얼굴에는 흐뭇한 미소가 가득했다. 힘으로 밀어붙이던 피칭에서 제구력과 타격 타이밍을 빼앗는 '영리한 맞춰 잡기 피칭'으로 탈바꿈한 양창섭의 진화 매커니즘에 사령탑의 찬사가 이어졌다.

박진만 감독은 24일 최근 마운드에서 눈부신 호투를 펼치고 있는 양창섭의 활약상과 팀 내 미치는 긍정적인 파급 효과를 설명했다.

양창섭은 전날 경기를 비롯해 매 등판마다 짠물 피칭을 선보이며 삼성 마운드의 든든한 버팀목이 되어주고 있다. 23일 경기에서 승리 투수를 아쉽게 놓쳤지만, 마운드 위에서 보여준 피칭 내용만큼은 에이스에 가까웠다.

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박 감독은 "어제는 승리 투수가 되지 못한 게 아쉬울 정도의 완벽한 피칭이었다"라며 "경기 도중 강한 타구에 맞았는데도 구속이 전혀 떨어지지 않더라"고 혀를 내둘렀다.

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이어 "지금 우리 선발진에서 5선발이 아니라 구위나 내용을 보면 거의 3선발급 역할을 해주고 있다"라며 "양창섭이 마운드에 나가면 계속 이기다 보니, 동료들이나 팀 전체에 '창섭이가 던지면 이길 수 있다'는 심리적 안정감과 분위기가 자연스럽게 형성되어 있다"고 짚었다.

23일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 4회 삼성 선발 양창섭이 키움 안치홍의 강습타구에 맞았다. 부상 체크 후 안도의 한숨을 내쉬고 있는 양창섭. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

23일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 양창섭. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

실제로 삼성은 찬스에서 점수가 나오지 않아 자칫 상대에게 흐름을 완전히 내어줄 법한 위기 상황에서도, 마운드 위 양창섭이 1점도 내주지 않고 철벽 피칭을 이어가며 팀 분위기를 다잡아준 덕분에 승리의 발판을 마련할 수 있었다.

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과거 힘으로 상대를 압도하려다 스트라이크와 볼의 차이가 커져 고전했던 양창섭. 하지만 최근 그가 보여주는 커맨드와 제구력은 완벽에 가깝다. 박 감독은 "예전에는 안 맞으려고 오직 힘으로 삼진만 잡겠다는 생각이 너무 강했다"라며 "하지만 지금은 본인의 구위를 믿고 스트라이크존 안에서 타자들을 '맞춰 잡는 피칭'을 하기 시작했다"고 진단했다.

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"스트라이크존 구석구 구석을 공격적으로 파고들다 보니 상대 타자들도 적극적으로 덤벼들고, 자연스럽게 투구 수도 절약된다. 공에 힘이 있으니 맞춰 잡으면서 본인 자신감도 배가됐다."

박 감독은 "투수의 제구가 안정돼 수비 시간이 짧아지면 야수들의 집중력이 높아지고 공격할 때 좋은 분위기를 만들 수 있다"라며 양창섭의 공격적인 피칭이 팀 전체에 가져오는 선순환 구조를 극찬했다.

크리스 페덱과 오스틴 보스 등 메이저리그 출신 대체 외인들의 합류로 선발진의 치열한 무한 경쟁이 펼쳐지고 있는 삼성 라이온즈. 하지만 박진만 감독의 말처럼, 마운드에 오를 때마다 팀 전체에 '승리의 신뢰'를 심어주는 양창섭의 존재감은 꽤 눈에 띈다.

23일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 4회 삼성 선발 양창섭이 키움 안치홍의 강습타구에 맞았다. 부상 체크 후 미소 짓는 양창섭. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

고재완 기자 star77@sportschosun.com