8연패 LG, 'ML 열흘천하' 마이너행 고우석에 다시 손짓? 결국 선택에 달렸다

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[스포츠조선 박상경 기자] 속절 없이 추락하고 있는 LG 트윈스가 다시 고우석(미네소타 트윈스)에게 손짓을 할까.

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빅리그 꿈을 이뤘으나 열흘 여 만에 다시 마이너리그로 내려간 고우석의 거취에 관심이 쏠린다. 지난 10일(이하 한국시각) 클리블랜드 가디언스전에서 1이닝 1안타(1홈런) 무4사구 1탈삼진 1실점을 기록했던 고우석은 이후 3경기에 더 나섰으나, 결국 21일 클리블랜드전(1이닝 4안타 1홈런 무4사구 2탈삼진 3실점) 이후 트리플A행 통보를 받았다.

올 시즌 내내 불펜 문제를 겪었던 미네소타는 디트로이트 타이거스 산하 트리플A로 권리가 이관된 고우석을 현금 트레이드로 영입했다. 후반기 불펜 보강 차원의 결정이었다. 고우석이 더블A와 트리플A에서 보여준 상승세도 기반이 됐다.

고우석은 현재 미네소타의 40인 로스터에 포함돼 있다. 디트로이트 시절처럼 마이너리그로 권리가 이양된 상황이 아니기에, 의무 체류 기간인 15일(야수 10일)을 채운 뒤 다시 빅리그로 복귀할 수 있다.

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문제는 미네소타의 판단이다. 단 4경기 만에 테스트를 종료한 가운데, 고우석이 마이너 등판에서 제구 교정이 이뤄지지 않을 경우 그를 활용할지는 장담하기 어렵다. 메이저리그 트레이드 마감일 역시 또다른 변수다. 마운드 문제를 겪고 있는 미네소타의 보강이 유력한 가운데, 흐름에 따라 고우석에게 더 이상 미련을 두지 않는 스탠스를 취할 수도 있다.

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이런 가운데 고우석의 친정팀인 LG가 과연 움직일 지도 주목되는 부분이다. LG는 24일 대전 한화 이글스전에서 4대8로 패하면서 시즌 8연패에 빠져 있다. 여전히 3위 자리를 유지하고 있으나, 선두 삼성 라이온즈와는 5경기, 2위 KT 위즈와는 2,5경기로 격차가 벌어져다. 최근 3연패 중인 4위 KIA 타이거즈와의 격차(3경기차)가 유지되고 있는 게 그나마 다행일 지경이다. 이런 가운데 확실한 뒷문 카드인 고우석이 복귀한다면 천군만마가 될 수 있다.

LG는 이미 고우석 복귀를 한 차례 추진한 바 있다. 마무리 유영찬이 수술대에 오른 뒤 차명석 단장이 미국으로 직접 건너가 당시 더블A 소속이었던 고우석에게 복귀를 제안했다. 하지만 고우석이 미국 도전 의지를 드러내며 정중히 거절했고, LG는 그 뜻을 존중하기로 했다.

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LG가 고우석을 데려오기 위해선 미네소타에 이적료를 지불해야 한다. 큰 문제는 되지 않을 부분이다. LG는 앞서 고우석 복귀를 추진하는 과정에서 이적료를 기꺼이 감수하겠다는 의지를 드러낸 바 있다. 만약 고우석이 미국 도전 의사를 접고 LG로 복귀할 뜻을 드러낸다면, 곧바로 실행에 들어갈 가능성은 꽤 높아 보인다.

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결국 고우석의 선택에 달린 부분이다. 신분상 고우석은 여전히 메이저리그에 도전할 수 있는 여력이 있다. 불펜 사정이 워낙 나쁜 미네소타의 현재 상황을 고려해 본다면, 고우석이 재조정에 성공할 낌새를 보이면 다시금 기회를 줄 수도 있다. 미네소타에서 빅리그 데뷔의 꿈을 이룬 고우석 입장에선 전력투구를 할 수밖에 없는 상황인 셈이다. 다만 미네소타가 로스터 조정을 위해 DFA 통보를 내리거나, 트레이드 시장 흐름에 따라 고우석이 더 이상 기회를 받기 어려운 상황에 놓일 수도 있는 만큼, 향후 추이는 좀 더 지켜볼 수밖에 없다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com