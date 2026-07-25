"평정심 잃었다" 2⅔이닝 10실점 대참사, 그래도 올러는 앞섰다...'토종 최고' 최민석에게 무슨 일이?

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 3회초 2사 만루. 강판당하는 두산 선발 최민석. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

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[스포츠조선 정현석 기자]시즌 10승 고지 선점을 노리던 두산 약관의 '토종 에이스' 최민석(20)이 예기치 못한 폭풍을 만났다.

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3회에만 대거 9실점하는 악몽 같은 순간을 극복하지 못하고 조기강판했다. 올시즌 최악의 결과였다.

최민석은 24일 서울 잠실구장에서 열린 삼성 라이온즈와의 홈 경기에 선발 등판, 2⅔이닝 동안 7안타 4볼넷 1탈삼진 10실점(4자책점)이라는 아쉬운 성적표를 받아들었다. 5월31일 대구 삼성전 패전 이후 54일 만의 시즌 3패째.

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 3회초 2사 만루. 강판당하는 두산 선발 최민석. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

류지혁 아슬아슬 볼넷→도루스타트 때 이재현 좌중 2루타→아쉬운 첫 실점

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경기 초반 흐름은 평소 최민석다웠다.

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1회초 공 9개만으로 깔끔하게 삼자범퇴를 잡아냈고, 2회초 역시 첫 두 타자를 가볍게 처리했다. 하지만 2사 후 류지혁을 풀카운트 끝 회심의 몸쪽 투심이 ABS 선택을 받지 못하면서 볼넷으로 내보냈다. 삼진과 이닝종료를 예상했던 최민석이 아쉬움을 표했다.

불운이 이어졌다. 첫 우타자 이재현에게 2구째 류지혁이 도루스타트를 끊었고, 때마침 친 타구가 좌중간에 떨어졌다. 류지혁이 3루를 돌아 홈으로 쇄도하며 선취점을 올렸다.

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삼성 선발 크리스 페덱란 거물급 외인과 맞대결을 펼치는 최민석으로서는 최소실점에 대한 의식이 있던 상황. 뭔가 찜찜하게 선취점을 내주고 말았다.

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 3회초 2사 만루. 강판당하는 두산 선발 최민석. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

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진짜 불운은 3회에, 모든 공은 야수 없는 곳으로…

진짜 비극은 3회초에 터졌다.

선두 타자 강민호 볼넷에 이어 김성윤의 빗맞은 안타와 구자욱의 코스 좋은 땅볼 내야안타로 순식간에 1사 만루.

최형우에게 몸쪽 커터로 1루쪽 강한 땅볼을 유도했지만, 우익선상 적시타가 됐다. 1루수가 1-2루간에 대비해 선상수비를 하지 않고 있다보니 오른쪽으로 빠져나갔다. 3-0.

르윈 디아즈에게 초구 포크볼을 던지다 연속 적시타를 맞아 0-4로 끌려갔다.

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 3회 2사 2, 3루. 두산 박찬호 송구 실책으로 1루에 출루한 삼성 이재현. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

흔들리던 멘탈에 쐐기 박은 수비 실책

류지혁에 이어 이재현을 땅볼 유도하며 이닝을 마치는 듯 했다.

하지만 믿을 수 없는 장면이 벌어졌다. 수비 잘하는 유격수 박찬호가 여유있게 강한 송구를 한 것이 살짝 높게 형성되며 1루에서 타자주자 세이프. 비디오판독을 요청했지만 긴 판독 끝 원심유지. 3루주자가 홈을 밟아 5-0에 2사 1,3루 위기가 이어졌다.

잇단 불운에 흔들리던 최민석이 결국 평정심을 잃었다.

김영웅에게 스트레이트 볼넷을 허용하더니, 강민호와 김지찬에게 연속 적시타를 맞고 8-0. 결국 2사 만루에서 마운드를 이병헌에게 넘겼고, 구자욱에게 적시타를 허용하며 최민석의 실점은 10점이 됐다. 프로데뷔 후 1경기 최다실점이었다.

이날 중계 해설을 맡은 KBS N 박용택 위원은 습한 무더위 속 잇단 불운과 결정적 실책 속에 무너지는 최민석의 표정을 보며 "평정심을 잃은 것 같다"고 평가했다.

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 3회초 2사 만루. 강판당하는 두산 선발 최민석. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

'10실점 대참사'에도 평균자책점 1위는 지켰다

이날 경기 전까지 최민석은 9승 2패 평균자책점 2.19로 다승 공동 1위, 평균자책점 단독 1위를 달리고 있었다. 이날 10실점이라는 믿을 수 없는 난타를 당했지만, 3회 야수 실책 이후 6실점은 '비자책'으로 처리되면서 자책점은 4점으로 제한됐다.

최민석의 시즌 평균자책점은 기존 2.19에서 2.49로 상승하는 데 그쳤다.

리그 2위권 투수들과 격차가 제법 컸던 덕에 선두를 지킬 수 있었다. 2위는 KIA 올러(2.73)다.

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 3회초 2사 만루. 강판당하는 두산 선발 최민석. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

지독히 운 없는 경기도 있다...잘 매듭짓는 것이 진짜 에이스로 가는 길

올 시즌 앞선 17차례 선발 등판 동안 최소 4이닝 이상을 책임지던 최민석이 3회를 채우지 못하고 강판된 것은 이번이 처음이다.

불운과 실책 속에 평정심을 잃은 것은 에이스로서 다시 한번 돌아봐야 할 대목이다.

긴 시즌을 치르다보면 그 어떤 특급 투수도 불운에 발목이 잡혀 대량실점 하는 경기가 있기 마련이다.

초반 대량실점에도 책임감을 가지고 정신을 수습한 뒤 선발로서 최소한의 책임이닝을 버텨주는 것이 팀을 위한 에이스의 덕목이다.

사실 최민석은 이제 프로 2년 차, 승부욕 끓어 넘치는 젊은 투수일 뿐이다. 흥분할 수 있고, 좌절할 수도 있다. 다만, 무언가 배워가야 오늘의 실패에 의미를 부여할 수 있다.

이번 시련을 교훈 삼아 더욱 강한 토종에이스이자 국가대표 에이스로 우뚝 설 최민석의 모습을 기대해 본다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com