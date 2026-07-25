"최대 장애물 제거" 점점 힘 실리는 이정후 트레이드...결국 SF 떠날 운명? 그렇다면 대상은

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[스포츠조선 박상경 기자] 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 선택이 트레이드 부담을 낮춰줄 것이라는 전망이 나왔다.

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미국 라운드테이블스포츠는 25일(한국시각) '이정후의 거래를 둘러싼 잠재적 우려 중 하나가 사라지는 듯 하다'고 전했다.

옵트아웃 행사 포기 가능성 때문이다. 올해 700만달러 연봉을 받는 이정후는 2300만달러를 받는 내년 시즌을 마친 뒤 옵트 아웃을 선언 조항을 갖고 있다. 이를 행사하지 않고 잔류할 시, 2028~2029년에는 각각 2050만달러씩을 받게 된다.

MLB닷컴의 마크 페인샌드 기자는 '계약 해지 조항이 트레이드 가능성을 복잡하게 만들 수도 있지만, 각 구단 관계자들은 이정후가 내년 시즌을 마치고 옵트아웃 행사보다 계약을 유지할 것으로 보고 있다'고 전했다.

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라운드테이블스포츠는 '이런 기대감은 이정후의 가치를 평가하는 방식에 상당한 변화를 불러 일으킬 수밖에 없다'며 '이정후를 영입해도 그가 옵트 아웃을 발동할 것이라는 불확실성이 있었다. 하지만 그가 계약 유지를 택한다면 샌프란시스코는 트레이드 마감일 전 훨씬 수월한 무브를 보일 수 있는 부분'이라고 지적했다.

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이정후의 거취는 이번 트레이드 마감일을 앞두고 큰 주목을 받고 있다. 94경기 타율 0.302, 5홈런 34타점, OPS(출루율+장타율) 0.762다. 라운드테이블스포츠는 '이정후는 OPS+(조정 OPS)에서도 111로 커리어 하이'라며 '나이와 기량, 계약 안정성을 고려하면 그는 현재 시장에서 가장 매력적인 외야수 중 한 명이 될 수 있다'고 지적했다. 또 '이정후는 단순히 파워에 의존하는 게 아니라 일관성과 존에 대한 깊은 이해를 바탕으로 한다'며 '수비에서도 훌륭한 위치 선정과 안정적인 플레이를 펼치고 있다'고 평가했다. 그러면서 '프로 정신과 철저한 준비성, 변화에 대한 적극적인 자세는 메이저리그에서 성공하는 데 도움이 되고 있다'며 '27세인 그의 나이를 고려하면 성잠 잠재력은 충분하며, 이는 즉시 전력 뿐만 아니라 미래 자원을 추구하는 팀에게 매력적일 수밖에 없다'고 강조했다.

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시장 가치는 날로 높아지고 있다. 앞서 애틀랜타 브레이브스가 이정후 트레이드에 적극적으로 나설 팀으로 꼽혔으나, 최근엔 필라델피아 필리스가 유력 후보로 거론되고 있다. 라운드테이블스포츠는 '휴스턴 애스트로스는 좌타 외야수 영입으로 전력 보강을 꾀할 수 있으며, 애틀랜타와 필라델피아 외에도 시카고 화이트삭스 역시 적극성 여부에 따라 이정후 영입을 노려볼 만한 팀'이라고 지적했다.

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포스트시즌 진출에서 사실상 멀어진 샌프란시스코는 기존 주전을 내놓고 유망주를 받는 전략을 취할 것으로 전망되고 있다. 투수 로건 웹을 제외한 나머지 선수 대부분이 트레이드 대상으로 거론된다. 이정후는 타선 핵심 전력으로 분류되나, 샌프란시스코가 매력적인 제안을 받는다면 방침은 바뀔 수 있다.

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라운드테이블스포츠는 '이정후의 잔여 계약은 트레이드 고려 팀에게 재정적 고민을 안겨줄 만하지만, 옵트 아웃 행사 가능성이 낮아진다면 가장 큰 장애물 중 하나가 사라지는 셈'이라며 '샌프란시스코가 압도적 유망주 패키지를 받지 못한다고 해도, 현시점에선 이정후의 트레이드 가치는 더 높아진 것으로 볼 만하다'고 전했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com