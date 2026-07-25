"팔꿈치 이상, 1월부터 느꼈다" 스쿠벌 충격 고백, 이 모든 게 DET 프런트 때문? 결국 다저스 유니폼 입나

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[스포츠조선 박상경 기자] 올 시즌 가장 큰 화제 중 하나는 태릭 스쿠벌(디트로이트 타이거스)의 팔꿈치 부상이다.

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스쿠벌은 지난 5월 30일(이하 한국시각) 애틀랜타 브레이브스전 투구 도중 팔꿈치 불편함을 호소했다. 정밀 진단 결과 팔꿈치 뼛조각이 발견됐고, 수술대에 올랐다. 하지만 스쿠벌은 수술 1주 만에 실전 피칭에 나섰고, 한 달 반 만에 실전에 복귀했다. 나노스코프 신기술의 덕을 봤다는 평가.

그런데 스쿠벌이 이런 부상 문제를 조기 해결할 수 있었을 것이라는 주장이 제기돼 논란이 일었다. 그가 오프시즌 팔꿈치 MRI 검사를 받지 않았다고 발언한 게 문제가 것. 스쿠벌은 최근 미국 현지 취재진과 인터뷰에서 "평소와는 다른 통증이라는 걸 느꼈다. 이전에는 겪어본 적이 없는 것이었다. 하지만 올바른 방향으로 가고 있었고, 그래서 MRI를 찍지 않았고, 그에 대한 논의도 없었다"고 말했다. 시즌을 앞두고 통상적으로 받는 검진이지만, 몸이 재산인 선수가 이를 스스로 건너 뛰었다는 건 이해하기 어려운 부분이다.

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이에 대해 스쿠벌은 디애슬레틱과의 인터뷰에서 디트로이트와의 불편한 관계가 작용했음을 암시했다. 그는 "만약 시간을 되돌릴 수 있다면 1월에 MRI 검사를 받고 팔꿈치 문제를 확실하게 해결했어야 했다"고 후회했다. 이어 "하지만 나는 당시 연봉 조정 절차를 밟고 있었다. 구단이 나를 고소한 게 무의식적으로 그런 결정에 영향을 미쳤을 것"이라고 앙금을 드러냈다.

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스쿠벌과 디트로이트 간 장기 계약 가능성은 지난해부터 꾸준히 제기돼 왔다. 그러나 소식은 들리지 않았고, 오히려 올 시즌을 앞두고 스쿠벌이 요구한 3200만달러에 훨씬 못 미치는 1900만달러를 내밀면서 결국 연봉 조정 절차에 들어갔다. 스쿠벌은 조정 결과 승리했으나, 올 시즌을 끝으로 디트로이트를 떠날 가능성에 더 무게가 실렸다.

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일각에선 스쿠벌이 애틀랜타전 부상 이후 MRI 검진을 거부했다는 시선을 보내기도. 이에 대해 스쿠벌은 디애슬레틱을 통해 "그 경기 이후 이틀 간 컨디션이 좋지 않았기에 MRI 검사를 거쳐 수술을 받기로 결정했다"며 "과장된 시선이다. 내가 검사를 거부했다는 건 사실이 아니고, 근거 없는 주장"이라고 말했다.

스쿠벌이 오는 8월 3일 트레이드 마감일 전에 디트로이트를 떠날 것이라는 예측도 점점 힘이 실리고 있다. USA투데이의 밥 나이팅게일은 '스쿠벌이 시장에 나온다면 다저스는 그를 데려오기 위해 올인할 것'이라고 전하기도 했다.

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스쿠벌은 25일 미국 미시간주 디트로이트의 코메리카파크에서 펼쳐지는 캔자스시티 로열스전에 선발 등판한다. 그는 '이 경기가 디트로이트에서의 마지막 등판이 되는 것이냐'는 물음에 "상황이나 로테이션이 어떻게 될 지 모르겠다. 때가 되면 자연스럽게 밝혀질 것"이라고 여운을 남겼다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com