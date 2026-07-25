"전 구종 테스트" 그렇게 이도류가 하고 싶나……오타니 바라보는 다저스는 좌불안석 "복귀 의미 아냐"

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[스포츠조선 박상경 기자] 이도류에 대한 의지를 결국 꺾지 못한 것일까.

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무릎 부상으로 당분간 마운드에 서지 않기로 했다던 오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 불펜 투구에 나섰다. 오타니는 지난 24일(한국시각) 미국 펜실베니아주 필라델피아의 시티즌스뱅크파크에서 펼쳐진 필라델피아 필리스전을 앞두고 불펜 투구를 했다. 미국 매체 클러치포인트는 '오타니는 이날 전 구종을 던지며 착지 부하 테스트를 실시했다'고 설명했다. 일본 매체 베이스볼채널은 '오타니는 당초 26일 뉴욕 메츠전을 앞두고 불펜 투구에 나설 예정이었지만, 일정이 앞당겨졌다'며 '오타니는 가능한 많이 등판하고 싶다는 바람을 나타내고 있다'고 전했다.

이에 대해 다저스의 데이브 로버츠 감독은 신중한 입장을 드러냈다. 그는 오타니의 불펜 투구에 대해 밝히면서 "이 투구가 복귀를 의미하는 건 아니다"라고 말했다.

오타니의 무릎에 이상이 생긴 것은 지난 6월 12일 피츠버그 파이어리츠와의 원정경기에서다. 오타니는 당시 리드오프 지명타자로 출전해 첫 4타석에서 홈런을 포함, 2타수 2안타 1타점 2득점 2볼넷으로 맹타를 휘둘렀다. 그런데 7회초 타석을 앞두고 무릎 통증을 호소해 대타로 교체됐다.

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그 이전 4회 안타를 치고 나갔다가 2루 도루를 하는 과정(파울로 귀루)에서 처음 불편함을 느꼈다는 게 다저스의 설명이었다. 검진 결과 염좌(inflammation)로 나타났다.

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이후로 타격에는 별 영향이 없는 반면 피칭을 할 때마다 통증이 간헐적으로 발생했다. 결국 지난 11일 애리조나 다이아몬드백스를 상대로 예정했던 전반기 마지막 등판을 취소했고, 생애 첫 양 리그 최다 득표에 따라 NL 지명타자로 출전하기로 했던 올스타전도 포기했다.

오타니는 전반기 최종전을 마치고 무릎에 찬 물을 빼는 시술을 받은 뒤 올스타 브레이크 내내 휴식을 취했다. 그는 지난 19일 뉴욕 양키스타디움에서 불펜피칭을 하다 또 통증을 느껴 피칭 중단 결론을 내릴 수밖에 없었다. 때문에 오타니가 후반기에는 투수로 등판하기 어려울 것이라는 전망에 힘이 실린 바 있다.

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로버츠 감독은 앞서 "타격 때 왼쪽 무릎은 뒤에 있기 때문에 무리가 없다. 그러나 피칭할 땐 (키킹 하는)왼쪽 무릎에 토크(torque·회전력)가 발생해 땅에 닿으면 부담이 작용한다"면서 "따라서 그가 타격할 때는 어떤 불편함도 느끼지 않으며 우리도 그가 타격을 멈추도록 할 이유는 없다"고 설명했다.

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이런 상황에서 오타니가 불펜 투구에 나선 건 결국 스스로의 의지로 밖에 설명할 만하다. 다저스 입장에선 오타니의 몸 상태가 그 어느 때보다 중요한 상황에서 굳이 무리해서 그를 불펜에 올릴 이유가 없다. 월드시리즈 3연패라는 목표를 갖고 있는 상황에선 더욱 그렇다. 이럼에도 오타니는 투구에 대한 미련을 쉽게 떨치지 못하는 모양새다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com