브레이크없는 8연패. 내일 짐머맨 나온다는데... 오늘 송승기가 끊지못하면 35년전 10연패 소환 가능성 UP[대전 포커스]

19일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. LG 염경엽 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.19/

5회말 허인서의 3루수앞 땅볼 때 2루수 구본혁이 공을 받기전에 2루에서 발이 떨어진 것이 확인됐다. Tving중계방송 캡쳐

1회말 노시환 안타 때 2루주자 홍창기의 홈송구를 포수 박동원이 놓치고 있다. Tving중계방송 캡쳐

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]설마하다가 어느새 8연패까지 왔다.

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이제는 팀 역대 최다 연패인 10연패까지 갈 수 있다는 위기감까지 생기는 상황이다.

LG 트윈스는 24일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와의 원정경기서 4대8로 역전패했다. 0-1로 뒤지다가 5회초 구본혁의 동점 2루타와 박해민의 역전 2타점 3루타로 3-1로 앞섰지만 호투하던 선발 임찬규가 갑자기 5회말 난조에 빠지더니 대거 7점을 허용했고 결국 4대8로 졌다.

삼성 라이온즈와의 전반기 최종전서 패하면서 시작된 게 후반기 무승과 함께 8연패까지 이어졌다. LG의 8연패는 2018년(7월 31일 잠실 두산전~8월 9일 잠실 삼성전)이후 처음이다.

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25일 경기마저 지면 9연패가 된다. LG는 9연패를 막기 위해 송승기를 선발로 내는데 한화는 베테랑이자 정신적 지주인 류현진이 나선다.

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송승기는 올시즌 12경기에 등판해 3승2패 평균자책점 4.83을 기록 중이다.

담증세로 인해 전반기 막판에 한달 넘게 쉬었고 지난 19일 KT 위즈전에 나섰는데 4⅔이닝 동안 5안타 2볼넷 1실점을 기록하고 패전투수가 됐었다. 그나마 후반기에 던진 LG 선발 중 좋은 성적표였다.

19일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. LG 선발투수 송승기가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.19/

11일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 한화 류현진. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.11/

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류현진은 지난 19일 키움전서 5⅓이닝 8안타 2볼넷 4실점을 기록했었다. 5회까지 1실점으로 잘 막다가 6회에도 마운드에 올랐다가 실점이 늘었다.

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LG는 26일 경기에 선발투수가 없어 불펜 데이로 경기를 치러야 하는 입장이다. 장현식이 팔꿈치 통증으로 빠졌기 때문이다. 한화는 이날 새 외국인 투수 브루스 짐머맨이 선발 등판할 가능성이 높다. 처음보는 투수의 공을 타자들이 공략하기가 쉽지 않아 LG로선 난관이 예상되기에 LG로선 25일 연패를 끊어야 마음 편하게 26일 경기를 나설 수 있다.

하지만 LG의 경기력이 점점 더 나빠지는 모양새다. 그동안 LG를 지탱해왔던 수비마저 연패속에 조급함을 보이며 무너지는 모습.

24일엔 1회말 우익수 홍창기의 홈송구를 박동원이 점프해 받았는데 공이 빠지면서 2루주자 문현빈이 세이프되며 실점했고, 5회말 1사 1루에선 허인서의 3루수앞 땅볼 때 3루수 문보경의 2루 송구를 2루수 구본혁이 빨리 발을 떼고 받는바람에 세이프가 됐고, 병살에 실패하는 바람에 다음 타자 김태연의 안타로 1점을 더 내주고 말았다.

LG가 9연패를 한 것은 2008년까지 거슬러 올라간다. 당시 5월과 6월에 한차례씩 9연패를 한 적이 있다. 10연패는 무려 35년전이다. 1991년 8월 31일 삼성전부터 9월 15일 태평양과의 더블헤더 1차전까지였다.

뭐 하나 제대로 풀리지 않고 있는 후반기의 LG.징검다리 우승을 하고 구단 첫 2연패를 노리던 상황에서 최악의 불명예 기록을 새로 쓸 위기까지 왔다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com