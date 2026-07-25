"IL 김하성, 다른 팀서 복귀할 수도" 충격 전망! 결국 ATL '팀 분위기 저해' 전망 사실이었나

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[스포츠조선 박상경 기자] 마이너리그 재활 경기를 소화 중인 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 다른 팀에서 빅리그에 복귀할 수도 있다는 충격적인 전망이 나왔다.

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애틀랜타 소식을 전하는 HTHB는 25일(한국시각) '김하성에게 특별한 문제가 없다면 오는 8월 3일까지는 반드시 부상자 명단(IL)에서 복귀해야 한다'며 '김하성이 메이저리그에서 복귀할 때는 다른 팀에서 뛸 수도 있다'고 전망했다.

오프시즌 국내 빙판길에서 넘어져 오른손 중지 힘줄 파열상 수술을 받았던 김하성은 더블A-트리플A 재활 경기를 거쳐 5월 13일 애틀랜타에 콜업됐으나 타율 0.068로 부진했다. 애틀랜타는 지난 4일 오른손 중지 염증을 이유로 그를 IL에 등재했다. 김하성은 13일부터 루키리그에서 재활 경기를 시작했고, 현재 산하 트리플A팀인 귀넷 스트라이퍼스에서 활약 중이다. 미국 현지에선 애틀랜타가 김하성의 마이너 옵션 소멸을 우회하기 위해 IL 등재를 택한 것으로 봐왔다. 메이저리그 재활경기는 최대 20일까지 소화 가능하다.

김하성의 복귀를 바라보는 시선은 호의적이지 않다. 경쟁자인 짐 자비스의 활약 때문. 애틀랜타는 김하성이 부진을 거듭하자 마테오에게 유격수 자리를 맡겼다. 하지만 마테오 역시 타격 페이스가 하락하면서 자비스에게 기회가 돌아갔다. 자비스는 17경기 타율 0.291(55타수 16안타) 1홈런 7타점, 출루율 0.328, 장타율 0.455, OPS(출루율+장타율) 0.783이다.

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MLB닷컴의 마크 보우먼은 자신의 SNS를 통해 "자비스가 지금처럼 계속 잘 한다면 쓰지 않을 이유가 없다. 좌완 투수가 등판할 때 자비스 대신 마우리시오 두반을 유격수로 기용하면 된다"며 "자비스는 더 많은 출전 시간을 가질 자격이 충분하다. 김하성을 다시 콜업해 (유격수로) 쓴다면 클럽하우스에 불만을 가질 선수들이 많을 것"이라며 김하성 콜업 결정이 애틀랜타 팀 분위기 저해 요소가 될 수도 있다고 지적했다.

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HTHB는 보우먼의 의견을 인용해 '김하성의 IL 복귀를 앞두고 팀 내 로스터 상황이 불편해지고 있다는 징후가 나타나고 있다'며 '고액 연봉을 받는 그는 기껏해야 애틀랜타에서 두 번째 유격수 옵션'이라고 적었다.

680더팬의 크리스 디마노는 "자비스를 벤치에 앉혀 놓고 김하성을 뛰게 하는 건 난센스다. 김하성이 자비스보다 수비 면에서 더 뛰어나다는 증거는 없다"고 주장했다.

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스포팅뉴스는 '자비스와 김하성의 생산성 격차는 부인할 수 없다'면서도 '가장 큰 문제는 애틀랜타가 김하성과의 계약을 해지할 경우, 특히 다른 팀이 그를 영입하는 데 관심을 보일 가능성이 낮은 상황에서 과연 2000만달러 연봉 지불을 감당할 의향이 있는지 여부'라고 적었다.

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HTHB는 '김하성이 애틀랜타 유격수 자리에서 공수 모두 확실치 못한 옵션이라는 점에서, 팀이 이미 그를 트레이드 시장에 내놓았거나, 앞으로 내보낼 가능성이 있다'고 전망했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com