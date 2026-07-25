'프로 맞아?' KIA전 0승9패, 승점자판기 오명을 끊어냈다 "창피하고 자존심 상하는 일이었다" [광주 현장]

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 9회초 2사 1,2루 안치홍이 재역전 3점홈런을 치고 데이비슨과 기뻐하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

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[광주=스포츠조선 김용 기자] "창피하고 자존심 상하는 일이었는데..."

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이래서 프로의 세계에서는 베테랑의 역할이 필요하고 중요하다고 하나보다. 키움 히어로즈가 안치홍 덕에 KIA 타이거즈전 굴욕에서 탈출했다.

키움은 24일 광주기아챔피언스필드에서 열린 KIA전에서 9회초 터진 안치홍의 극적인 역전 결승 스리런포에 힘입어 8대5로 이겼다.

이 승리가 왜 중요했느냐. 키움은 올시즌 전반기 KIA를 9번 만나 다 졌다. KIA에 승점 자판기 수준으로 약한 모습을 보였다. 이날도 4-0으로 앞서던 경기를 뒤집히며 암울한 기운이 있었는데, 그걸 안치홍이 결정적 타구 한 방으로 몰아내줬다.

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9회 2사 2루 찬스. 타석에는 3번 데이비슨. KIA 벤치는 데이비슨을 고의4구로 걸렀다. 사실 안치홍은 이날 선발 4번이 아니었다. 상대가 우완 네일을 선발로 내세웠기에 좌타자 최주환이 나갔었다. 안치홍은 8회초 대타로 나와 두 타석 만에 큰 일을 해냈다.

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 9회초 2사 1,2루 조상우가 안치홍에 재역전 3점홈런을 허용한 후 아쉬워하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

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안치홍은 "팀은 후반기 페이스가 좋은데, 나는 안 좋았다. 경기 출전 빈도도 줄었다. 그런 와중에 나에게 온 기회를 살렸고, 중요한 승리를 해 기분이 좋다"며 "조상우 선수가 워낙 공격적이고 존을 공략하는 투수인 걸 알았기 때문에 실투를 놓치면 안 된다고 생각했다. 그런 와중에 정말 좋은 타이밍에 눈에 보이는 곳으로 공이 와 좋은 타구를 만들 수 있었다. 데이비슨을 걸렀지만, 애초에 데이비슨은 고의4구가 아니더라도 어렵게 승부하다 볼넷이 되고 나와 승부할 확률이 높다고 생각했다. 그렇게 2사 1, 2루 상황을 머릿속에 그리며 준비할 수 있었다"고 설명했다. 이어 타구에 대해서는 "외야는 무조건 넘었다고 생각했다. 홈런은 넘어가냐, 안 넘어가냐 보고 있었는데 홈런이 됐다"고 덧붙였다.

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 9회초 2사 1,2루 안치홍이 재역전 3점홈런을 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

안치홍 말대로 데이비슨의 합류는 많은 걸 바꿨다. 키움은 데이비슨-히우라 두 명의 강력한 외국인 타자를 앞세워 분위기를 바꿨다. 중심에서 두 사람이 펑펑 쳐주니 경기가 풀렸다. 다만, 데이비슨의 합류는 1루에서 역할을 하던 안치홍, 최주환 등 베테랑 선수들에게 출전 기회가 줄어드는 일이 될 수밖에 없었다. 2루에는 회춘한 서건창이 딱 버티고 있다. 안치홍은 "내가 뛰고, 못 뛰고를 떠나 두 외국인 선수들이 계속 쳐주며 우리가 이기고 있다. 팀으로 잘 되고 있는 부분이다. 전반기 마지막부터 어려운 경기도 한 번씩 이기고 하며, 우리 팀에 힘이 생겼다고 생각한다. 점점 더 좋아지고 있다"고 의젓하게 말했다.

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 9회초 2사 1,2루 안치홍이 재역전 3점홈런을 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

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키움은 올해 전반기 KIA에 한 번도 못 이겼다. 그걸 안치홍이 끊어냈다. KIA는 안치홍이 데뷔하고, 가장 오랜 기간 뛴 친정이다. 안치홍은 "팀 순위를 떠나 창피하고, 자존심 상하는 상황이다. KIA가 우리만 만나면 타격이 너무 좋았다. 어찌됐든 연패를 끊어냈다. 앞으로도 계속 이렇게 대등하게, 좋은 경기를 했으면 좋겠다"는 바람을 드러냈다.

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광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com