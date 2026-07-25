하주석 충격 KIA 트레이드, 가장 먼저 전화한 사람은 '경쟁자'라던 김선빈이었다...무슨 일이? [광주 현장]

KIA 타이거즈로 트레이드 된 하주석이 24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기에 앞서 등번호 30번의 KIA 홈 유니폼을 입고 취재진에 포즈를 취하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

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[광주=스포츠조선 김용 기자] "김선빈형한테 가장 먼저 연락왔어요."

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화제가 된 하주석의 KIA 타이거즈행.

관심은 KIA의 내야가 어떻게 개편되느냐는 것이었다.

왜 하주석을 데려왔느냐, 하주석이 어느 포지션으로 가느냐의 중심에는 베테랑 김선빈이 있었다.

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김선빈은 KIA 2루의 터줏대감. 하지만 세월이 흐르며 수비 반경이 좁아지고, 올시즌에는 강점이던 타격도 신통치 않았다. 때문에 김선빈의 부담을 덜어주고, 2루 전력을 강화하기 위해 하주석을 데려오는 것 아니냐는 시선이 많았다.

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냉정한 프로의 세계라지만, '밥줄'이 걸린 상황에서 포지션 경쟁자가 나타나는 건 반갑지 않은 일. 하지만 반전이 있었다.

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 8회말 김선빈이 안타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

하주석은 KIA로의 트레이드 소식이 세상에 다 알려지기 전 전화 한통을 받았다. 김선빈이었다. 하주석은 "나는 내 소식을 기사로 보지도 못 했는데 전화가 왔다. 김선빈 형이었다. 다른 말은 없었다. '빨리 와라'라고 했다"고 비하인드 스토리를 들려줬다.

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김선빈식 환영의 표현. 하주석은 "상무에서 함께 했었다. 그 때는 내가 선임, 선빈이형이 후임이었다. 지금은 정말 친한 선배, 내가 좋아하는 형"이라고 소개했다.

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이후 한화에서 한솥밥을 먹다 KIA로 간 이태양, 김범수에게도 차례로 전화가 왔다고. 하주석은 "선수들 뿐 아니라 한화, KIA와 연관이 있는 선배님들께도 다 연락이 왔다. 장성호(KBSN스포츠 해설위원) 선배님이 연락을 주셨고, 이대진 한화 2군 감독님, 곽정철 한화 코치님도 KIA에 대해 좋은 얘기를 많이 해주셨다. 나도 KIA는 항상 좋은 팀이라고 느끼고 있었다. 기분 좋게 KIA에서 제2의 야구 인생을 시작해보겠다"고 다짐했다.

한화 김경문 감독도 하주석을 잊지 않았다. 하주석은 "감독님과 통화했다. KIA에서 필요로 해 가는 거니 최선을 다해 잘했으면 좋겠다고 말씀해주셨다. 나도 감독임을 잘 도와드리지 못해 죄송하다고 말씀드렸다"고 했다.

광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com